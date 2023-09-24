خلطات لتوحيد لون البشرة بعد بقع الصيف

خلال الصيف تتعرض البشرة للشمس ربما لمدة أطول، وحتى في حال استخدام كريم واقي من الشمس قد تظهر بعض البقع الداكنة المعروفة بـ بقع الشمس.

عندما تظهر البقع الداكنة فإن لون البشرة لا يظهر موحدًا بينما يبدو متدرجًا بمظهر غير محبب لمعظمنا، لذلك، في هذه الحالة أنتِ بحاجة إلى خلطات تؤدي إلى توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة و استعادة اللون الطبيعي للبشرة.

تحدث البقع الداكنة أو فرط التصبغ عندما يفرط الجلد في إنتاج الميلانين، يؤدي هذا إلى ظهور بقع على بشرتكِ أغمق من المناطق المحيطة بها، عادة ما تكون غير ضارة، ولكن معرفة السبب أمر ضروري لأنه في بعض الأحيان قد يكون ذلك بسبب مرضي.

أسباب ظهور البقع الداكنة في الوجه:

-التعرض لأشعة الشمس – قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس المباشرة إلى زيادة إنتاج الميلانين ما يؤدي إلى تصبغ الجلد باللون الداكن.

-الاضطراب الهرموني

-التهيج الناتج عن بعض المنتجات مثل إزالة الشعر بالشمع أو الإفراط في التقشير

-الالتهاب الناجم عن بعض التهابات الجلد أو إصابات الجلد.

- الآثار الجانبية للأدوية التي تؤدي إلى زيادة إنتاج الميلانين بالتالي تؤدي إلى ظهور بقع داكنة.

خلطات لتوحيد لون البشرة:

1- البابايا

قشري ثمرة البابايا وقومي بإزالة البذور.

استخدمي الخلاط لهرس قطع البابايا.

اتركيه على وجهكِ ورقبتكِ لمدة 20-30 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر ثم طبقي سيروم للترطيب.

البابايا تعد مقشر لطيف قادر على إزالة الشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة ويفتح المسام بقوة. كما أنه غني بالفيتامينات التي تساعد على تغذية البشرة للحصول على بشرة أكثر إشراقًا وشبابًا. يمكن استخدامه على البشرة المعرضة لحب الشباب.

2- خل التفاح

قومي بخلط كميات متساوية من خل التفاح والماء في وعاء.

يقلب جيدا ويطبق على البقع الداكنة.

يمكنك أيضًا تجربة خلط بضع قطرات من عصير الليمون مع الخل.

وصفة أخرى هي مزج 3 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال ونصف ملعقة كبيرة من الخل.

اشطفيه بالماء الفاتر ثم طبقي مرطب جيد.

3- عصير الليمون والزبادي

الليمون له عدد من الفوائد، يمكن استخدامه للتخلص من البقع الداكنة، يحتوي على فيتامين ج وحمض الستريك وكلاهما يساعدان على تبييض مثالي و تفتيح البقع الداكنة.

تعتبر خاصية التبييض التي يتمتع بها الليمون وخاصية التنظيف التي يتمتع بها الزبادي مزيجًا رائعًا لتفتيح البقع الداكنة وإضفاء التوهج على الوجه.

يتمتع السكر بخصائص مقشرة ويمكن استخدامه كمقشر لإزالة الجلد الميت على الوجه.

الطريقة:

قومي بمزج ملعقتين من الزبادي مع قطرات الليمون وملعقة صغيرة من السكر.

طبقي المزيج على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة.

يُزال المزيج برفق من خلال الفرك.

ثم أغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر.

4- الصبار

هو نبات له العديد من الخصائص المفيدة ويعتبر من أفضل الأشياء الطبيعية لتحسين نوعية الجلد. يحتوي على 90% من الأحماض الأمينية الموجودة في الجسم ويحتوي أيضًا على فيتامينات A وB وC وE.

يمتلك نبات الصبار خصائص مضادة للشيخوخة ومغذية للبشرة. يساعد في إزالة البقع الداكنة ويقلل أيضًا من تغير لون الجلد. يتم استخدامه كمسكن للآلام وله أيضًا خصائص مطهرة. حتى أنه يعمل كمرطب ممتاز، وبالتالي يمكن أن يجعل بشرتك ناعمة.

للتطبيق يمكنكِ استخدامه مباشرة على البشرة دون الحاجة لإزالته.

5- الطماطم

في بعض الأحيان يمكن أن يكون سبب البقع الداكنة هو التعرض المفرط لأشعة الشمس. الطماطم غنية ب بالليكوبين الذي يحمي بشرتك من الشمس. فهي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة أيضًا. يمكن أن تساعد بشرتك على أن تبدو متوهجة ونظيفة.

الطريقة:

ضعي مهروس الطماطم الطازج على بشرتكِ.

ثم قومي بتدليك بشرتك بلطف بحركة دائرية.

اتركيه لمدة 10 دقائق.

يُشطف بالماء النظيف.

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