شكرا لقرائتكم خبر عن حارب الفيروسات الموسمية بـ 6 مضادات حيوية طبيعية فى مطبخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كان الأمر يتعلق بالحمى الفيروسية الموسمية أو الأمراض الخطيرة، فإننا غالبًا ما نلجأ إلى المضادات الحيوية لمكافحة العدوى واستعادة صحتنا، مع العلم جيدًا أن المضادات الحيوية ليست مفيدة لنا، وقد منحتنا الطبيعة بسخاء مخزنًا مليئًا بالمكونات التي لا تضيف نكهة لطعامنا فحسب، بل تعمل أيضًا كعلاجات قوية، وإليك 6 مكونات يومية في مطبخك، تعد دفعة من المضادات الحيوية الطبيعية التي يمكن أن تبقيك بصحة جيدة وحيوية، وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv".

إليك 6 مضادات حيوية طبيعية في مطبخك: 1. الثوم:

تحتوي هذه اللمبة المتواضعة على الأليسين، وهو مركب قوي مضاد للميكروبات لا يضيف نكهة للأطباق فحسب، بل يحارب الطفيليات ويعزز مناعتك أيضًا، يمكنك بسهولة دمج الثوم في نظامك الغذائي اليومي.

2. الزنجبيل

مقوي للمناعة فهو يحتوى على مركبات مضادة للطفيليات تساعد على الهضم وتخلق حاجزًا وقائيًا ضد الغزاة.

3. الباباي:

تساعد الباباي الغنية بفيتامين C على تعزيز جهاز المناعة لديك، علاوة على ذلك، فإن الإنزيمات مثل البابين الموجودة في الباباي هي حلفاء الجهاز الهضمي، حيث تكافح الطفيليات، وتدعم صحة الأمعاء، وتساعد على الهضم.

4. بذور قرع العسل:

إنها مليئة بالمواد المغذية وتحتوي على حمض أميني يمكنه في الواقع شل الطفيليات، مما يجعلها مقاتلة هائلة ضد الغزاة، تناول وجبة خفيفة من بذور قرع العسل المحمصة.

5. جوز الهند:

إكسير الشفاء الطبيعي جوز الهند هدية حقيقية من الطبيعة، الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة في جوز الهند ليست صديقة للطفيليات، فهي تعزز صحة الأمعاء وتعمل كحاجز طبيعي ضد الالتهابات.

6. الكركم:

التوابل العلاجية الذهبية يحظى الكركم بتقدير كبير لخصائصه الصحية، ومن الجيد أنه عنصر أساسي في مطابخنا، الكركمين، المركب النشط في الكركم، يعرض خصائص مضادة للطفيليات، مما يجعل هذه التوابل إضافة قيمة لمطبخك.