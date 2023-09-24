6 طرق سهلة ومضمونة للحصول على رموش أطول

في الوقت الذي توجد فيه الرموش المزيفة والإضافات الاحترافية باهظة الثمن في كل مكان تقريباً، تتساءل الكثيرات منا كيف يمكننا تحقيق مظهر مماثل بطريقة طبيعية. إذا كنت تبحثين عن طرق لتحسين طول وسمك رموشك دون وضع غراء الرموش كل يوم، فإليك ست طرق مفضلة لدينا للحصول على رموش أطول.

1- الإستمالة المناسبة

او العناية المناسبة للرموش يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في مظهرها. بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للعناية برموشك بشكل أفضل تشمل التنظيف المنتظم بفرشاة رمش خاص ، وغسل وجهك وعينيك بصابون لطيف يومياً، والتأكد من إزالة كل مكياج العيون في نهاية اليوم.

2- كوني لطيفة:

لا تفركي رموشك أو تشديها أكثر من اللازم. كوني لطيفة دائماً عند غسل المنطقة، واستخديم المنتجات التي لا تتطلب الكثير من الفرك لإزالتها. يجب تجنب الماسكرا والكحل المقاومة للماء لضمان سهولة إزالة المكياج. تأكدي من أنك تستخدمين أداة تجعيد رمش لا تقرص أو تسحب وهي مناسبة بشكل جيد لشكل عينيك.

3- تحسين نظامك الغذائي:

يعد النظام الغذائي الصحي والغني بالمغذيات أمراً حيوياً للعديد من الوظائف المهمة داخل الجسم. إذا كنت لا تقومين بتزويد جسمك بالغذاء بشكل صحيح، فلن تعمل العديد من الأنظمة كما ينبغي ويمكن أن تبدأ في الفشل. إذا كان جسمك لا يعمل كما ينبغي، فسترى ذلك في جودة شعرك ونموه. إذا لم تكن رموشك هي المشكلة الوحيدة المتعلقة بالشعر التي تعانين منه ، حاولي إعادة تركيز نظامك الغذائي على الأطعمة الكاملة والغنية بالمغذيات.

4- خذي البيوتين:

من المعروف أن البيوتين، عند تناوله بالكمية المناسبة، يساعد في تحسين صحة الشعر. تأخذ معظم النساء البيوتين لتطويل الشعر، ولكن يمكن أيضاً رؤية النتائج في رموشك. ستساعد الزيادة في الفيتامينات التي توفرها العديد من مكملات نمو الشعر على تحسين جودة شعرك ورموشك ويمكن أن تساعد أيضاً في تحسين جودة بشرتك.

5- ابتكار أوهام بالمكياج

يمكن أن تساعد المنتجات والتطبيقات المناسبة رموشك على الظهور بمضاعفة طولها وسمكها. جربي استخدام ظلال العيون الداكنة بدلاً من الكحل السائل وضعي الظل على طول خط الرموش في مكان محدد العيون. سيساعد ذلك في منح الوهم للرموش السميكة في القاعدة لأن تطبيق الكحل الأقل دقة سيمتزج مع الرموش. عندما يتعلق الأمر بالماسكرا، سترغبين في البدء بتجعيد رموشك. يساعد ذلك في رفع الرموش، مما يجعلها أكثر وضوحاً ومظهراً أطول. ابدئي باستخدام برايمر الرموش للمساعدة في بناء الرموش. تساعد البرايمر على تغطية الرموش بألياف صغيرة، مما يجعلها أكثر سمكاً حيث تتشبث الألياف بكل رمش.

6- احصلي على الامتدادات أو الوصلات

إذا فشلت كل الأمور الأخرى وما زلت تبحثين عن شيء يظهر رموشك حقاً، جربي ملحقات الرموش او الرموش الإصطناعية، تعد ملحقات الرموش أكثر فعالية من حيث التكلفة وتتطلب صيانة أقل من ملحقات الرموش التي يتم إجراؤها باحتراف، وهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. لا يمكن تمييز وصلات الرموش التي تضعيها بنفسك تقريباً عن رموشك الطبيعية لأنها تمتزج مباشرة مع خط رموشك وتمنحك هذا القدر الإضافي من الطول والسمك الذي تريده.

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