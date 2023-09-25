شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد صحية لبذور الشيا للرجال.. أبرزها بناء العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر بذور الشيا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، والعديد من الفوائد الصحية، لكل من الرجال والنساء ما يجعلها إضافة ممتازة لأي نظام غذائي، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





فوائد بذور الشيا للرجال 1 - غنية بالمواد المغذية

قد تكون بذور الشيا صغيرة الحجم، لكنها ذات قيمة غذائية كبيرة. ومحملة بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك، وتساهم هذه البذور في الصحة العامة ودعم وظائف الجسم المختلفة.

2 - صحة القلب

يمكن للرجال الاستفادة بشكل كبير من خصائص بذور الشيا التي تحمي القلب، يساعد محتواها من أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الالتهاب، وخفض ضغط الدم، والحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول، مما يقلل بشكل جماعي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3 - بناء العضلات وصيانتها

بالنسبة للرجال الذين يمارسون اللياقة البدنية، توفر بذور الشيا مصدرًا طبيعيًا للبروتين، مما يساعد على نمو العضلات وإصلاحها. يكون محتوى البروتين مفيدًا بشكل خاص عند دمجه مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مما يساعد على تحقيق أهداف اللياقة البدنية.

4 -مصدر للطاقة المستدامة

تعتبر بذور الشيا مصدراً قيماً للطاقة المستدامة بسبب محتواها العالي من الألياف والبروتين. وهذا يجعلها إضافة مثالية لوجبات ما قبل التمرين، ما يساعد على تعزيز التمرينات وتحسين القدرة على التحمل.

5 - التوازن الهرموني

يلعب الزنك، وهو معدن مهم موجود في بذور الشيا، دورًا في الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون الصحية لدى الرجال. تساهم مستويات هرمون التستوستيرون المتوازنة في كتلة العضلات وكثافة العظام والحيوية العامة.

6 - صحة العظم

يلعب الكالسيوم والفوسفور، وهما معادن أساسية متوفرة بكثرة في بذور الشيا، دورًا رئيسيًا في الحفاظ على عظام قوية. وهذا مهم بشكل خاص للرجال مع تقدمهم في السن، حيث يساعد على الوقاية من هشاشة العظام والكسور.

7 - صحة الجهاز الهضمي

تعتبر بذور الشيا مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية، مما يساعد على الهضم ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة. يعد الجهاز الهضمي الصحي أمرًا بالغ الأهمية لامتصاص العناصر الغذائية والصحة العامة.

8 – التحكم في الوزن

مزيج الألياف والبروتين والدهون الصحية في بذور الشيا يمكن أن يساهم في الشعور بالامتلاء والشبع. يمكن أن يساعد ذلك الرجال على التحكم في وزنهم عن طريق تقليل الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الصحية.

9 - تنظيم نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد محتوى الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وهذا مهم بشكل خاص للرجال الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.

10- صحة الدماغ

تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة مرة أخرى في بذور الشيا، دورًا في صحة الدماغ. أنها تدعم الوظيفة الإدراكية والذاكرة والمزاج، مما يفيد الصحة العقلية للرجال.