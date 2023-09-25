شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية إزالة شمع الأذن بأمان فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون الشمع في قناة الأذن من عدة إفرازات من الغدد مع خلايا الجلد الميتة، والتي تساعد على حماية قناة الأذن عن طريق محاصرة الغبار والكائنات الحية الدقيقة التي قد تكون ضارة، ومع مرور الوقت، ينتقل الشمع تدريجيًا من الأجزاء العميقة لقناة الأذن إلى الأذن الخارجية، حيث يمكن طرده أو إزالته بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





ويقول الدكتور سوشير ميترا، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، مستشفى فورتيس، كولكاتا: "يعتبر شمع الأذن جزءًا مفيدًا وطبيعيًا من دفاعات الجسم، فهو يساعد في تنظيف وتزييت وحماية قناة الأذن عن طريق التقاط الأوساخ ومنع نمو البكتيريا، ومع ذلك فإن تراكم شمع الأذن يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة ومشاكل السمع المؤقتة المحتملة.

تتضمن بعض العلامات والأعراض الشائعة لانسداد شمع الأذن ما يلي:

ألم الأذن

الشعور بالامتلاء في الأذن المصابة

رنين أو أصوات في الأذن (طنين الأذن)

انخفاض السمع في الأذن المصابة

دوخة

سعال

وفي حالة تراكم شمع الأذن والمشاكل المرتبطة به، إليك بعض الطرق لإزالته بأمان في المنزل:

1 - قم بتخفيف انسدادات شمع الأذن بلطف باستخدام قطرات الأذن أو الزيوت مثل زيت الأطفال أو الجلسرين أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

2 - استخدم بضع قطرات من بيروكسيد الهيدروجين لتخفيف الانسداد

3 - يمكن أن يكون الماء الدافئ فعالًا أيضًا في تليين شمع الأذن

ولا تستخدم ما يلي لإزالة شمع الأذن:

1 - مسحات القطن لأنها صغيرة جدًا لتنظيف الأذن بشكل آمن

3 - شمعات الأذن لأنها قد تؤدي إلى إصابات مثل الحروق وتلف طبلة الأذن

ومن المهم العناية بصحة أذنك والحفاظ على نظافة الأذن، ومع ذلك، فإن الأطباء هم الخيار الأكثر أمانًا لإزالة شمع الأذن، و لديهم الخبرة والأدوات اللازمة لتجنب الإضرار بالأذن .