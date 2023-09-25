شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الرئة العالمى.. 5 علامات تحذيرية شائعة لأمراض الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم في 25 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للرئة، ويهدف هذا الاحتفال إلى رفع مستوى الوعي حول صحة الرئة، وتجاهل العلامات المحتملة لأمراض الرئة، يمكن أن يكون له عواقب سيئة على الصحة، وبمناسبة يوم الرئة العالمي نقدم 5 علامات تحذيرية شائعة لأمراض الرئة والتي لا يجب أن تتجاهلها أبدًا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 علامات تحذيرية شائعة لأمراض الرئة ​السعال المستمر​

غالبًا ما يكون السعال المستمر أو المزمن علامة على وجود خلل ما في الجهاز التنفسي، في حين أن السعال العرضي أمر طبيعي، إذا كنت تعاني من السعال الذي يستمر لعدة أسابيع، فقد يكون ذلك مؤشرا على مشاكل الرئة الأساسية.

من الضروري استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من هذا السعال المستمر، لأنه قد يكون أحد أعراض حالات مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الربو أو حتى سرطان الرئة.

ضيق في التنفس​

إذا وجدت نفسك تنقطع أنفاسك بشكل متكرر حتى أثناء الأنشطة الروتينية التي لم تشكل مشكلة من قبل، فهذه علامة على أمراض الرئة.

ويمكن أن يكون ضيق التنفس، أحد أعراض أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الرئوي، أو أمراض القلب.

ومن الضروري إجراء تقييم سريع من قبل طبيبك لتحديد السبب والعلاج المناسب.

الصفير

ووفقًا لمايو كلينيك، فإن الصفير هو صوت صفير عالي النبرة يصدر أثناء التنفس غالبًا ما يشير ذلك إلى أن مجاري الهواء لديك ضيقة أو مقيدة، مما يجعل من الصعب على الهواء التدفق بحرية.

ويرتبط الصفير عادةً بالربو أو الحساسية أو مرض الانسداد الرئوي المزمن. إذا كنت تعاني من الصفير، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية لتحديد المشكلة الأساسية والحصول على العلاج المناسب.

​ألم في الصدر​

يمكن أن يكون سبب ألم الصدر عوامل متعددة يمكن أن يكون ألم الصدر المرتبط بالرئة حادًا أو طعنًا أو مؤلمًا وقد يتفاقم مع التنفس العميق أو السعال.

ويمكن أن تظهر أمراض الرئة مثل الالتهاب الرئوي أو سرطان الرئة على شكل ألم في الصدر. استشر دائمًا أخصائي الرعاية الصحية لاستبعاد مشاكل الرئة الخطيرة.

سعال الدم​

يعد نفث الدم، أو سعال الدم، من الأعراض الشديدة التي لا ينبغي تجاهلها أبدًا في حين أنه قد لا يشير دائمًا إلى حالة خطيرة، إلا أنه يمكن أن يرتبط بسرطان الرئة أو السل أو الانسداد الرئوي.

يتطلب سعال الدم عناية طبية فورية لتحديد سببه وبدء العلاج المناسب.

إن إدراك هذه العلامات التحذيرية يمكن أن يساعدك في طلب المساعدة الطبية الفورية التي يمكن أن تساعد في منع المزيد من فقدان وظائف الرئة والمساعدة في إدارة الأعراض.