إياك تجاهلها قبل فوات الآوان.. أسباب وأعراض ورم الدماغ

بيروت - نادين محمد - يعد ورم الدماغ هو نمو للخلايا بالقرب من أنسجة الدماغ، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية. يمكن أن تبدأ أورام الدماغ داخل الدماغ وأحيانًا، يصل السرطان من أجزاء أخرى من الجسم إلى الدماغ، وتُسمى هذه الأورام أورام الدماغ الثانوية، ويطلق عليها أيضًا أورام الدماغ النقيلية.

أسباب أورام الدماغ

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تُسمى أورام الدماغ التي تبدأ في صورة نمو لخلايا الدماغ بأورام الدماغ الأولية. وقد تبدأ في الدماغ مباشرة أو في الأنسجة المجاورة له، وقد تشمل هذه الأنسجة المجاورة الأغشية التي تغطي الدماغ وتُسمى السحايا. ويمكن أن تظهر أورام الدماغ أيضًا في الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية.

يمكن لأي سرطان أن ينتقل إلى الدماغ، لكن تتضمن أنواعه الشائعة الآتي:

سرطان الثدي.

سرطان القولون.

سرطان الكلى.

سرطان الرئة.

الورم الميلانيني.

لا يُعرف بشكل واضح السبب وراء انتشار بعض أنواع السرطانات إلى الدماغ، بينما من المرجح أن تنتشر أنواع أخرى إلى أماكن أخرى في الجسم.

تحدث أورام الدماغ الثانوية غالبًا لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بالسرطان. لكن في حالات نادرة، قد يكون ورم الدماغ أول مؤشر على الإصابة بالسرطان الذي بدأ في مكان آخر من الجسم.

أنواع أورام الدماغ

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لأورام الدماغ الأولية عدة أنواع مختلفة. فبعض أورام الدماغ ليست سرطانية. ويطلَق عليها أورام الدماغ غير السرطانية أو أورام الدماغ الحميدة. وقد تنمو أورام الدماغ غير السرطانية بمرور الوقت وتضغط على أنسجة الدماغ.

أما الأنواع الأخرى من أورام الدماغ الأخرى فهي سرطانات الدماغ، وتسمى أيضًا أورام الدماغ الخبيثة. وقد تنمو سرطانات الدماغ بسرعة. ويمكن للخلايا السرطانية أن تغزو أنسجة الدماغ وتدمرها.

تُكتشف بعض أورام الدماغ عندما تكون صغيرة جدًا لأنها تسبب أعراضًا تلاحظها على الفور. بينما تنمو أنواع أخرى من أورام الدماغ حتى حجم كبير جدًا قبل اكتشافها.

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علاج أورام الدماغ

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تختلف خيارات علاج أورام الدماغ باختلاف نوع الورم وحجمه وموقعه. وتشمل العلاجات الشائعة الجراحة والعلاج الإشعاعي.

تكون بعض أنواع أورام الدماغ عادةً غير سرطانية. ويطلَق عليها أورام الدماغ غير السرطانية أو أورام الدماغ الحميدة. وفي بعض الحالات، تكون بعض أنواع أورام الدماغ سرطانية. وتسمَّى هذه الأنواع سرطانات الدماغ أو أورام الدماغ الخبيثة. يمكن أن تكون بعض أنواع أورام الدماغ حميدة أو خبيثة.

وعادةً ما تكون أورام الدماغ الحميدة بطيئة النمو. بينما تكون أورام الدماغ الخبيثة غالبًا سريعة النمو.

أعراض أورام الدماغ

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تختلف مؤشرات ورم الدماغ وأعراضه باختلاف حجم ورم الدماغ وموقعه. وقد تعتمد الأعراض أيضًا على مدى سرعة نمو ورم الدماغ، التي تسمى أيضًا درجة الورم.

قد تشمل المؤشرات والأعراض العامة الناتجة عن أورام الدماغ:

صداعًا أو ضغطًا في الرأس يكون أشد في الصباح.

صداعًا يتكرر حدوثه كثيرًا ويبدو أكثر حدة.

نوبات صداع توصف أحيانًا بأنها شبيهة بالصداع الناتج عن التوتر أو الصداع النصفي.

الغثيان أو القيء.

مشكلات في العين، مثل ضبابية الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجانبية.

فقدان الإحساس أو الحركة في أحد الذراعين أو إحدى الساقين.

صعوبة الاتزان.

مشكلات التحدث.

الشعور بالتعب الشديد.

الشعور بالتشوش في ممارسة الأمور اليومية.

مشكلات الذاكرة.

مواجهة صعوبة في اتباع الأوامر البسيطة.

تغيرات في الشخصية أو السلوك.

نوبات الصرع، خاصةً إذا لم يكن هناك سوابق للإصابة بنوبات الصرع.

مشكلات في السمع.

الدوخة أو الشعور بأن العالم يدور، ويسمى أيضًا الدوار.

الشعور بالجوع الشديد وزيادة الوزن.

تسبب أورام الدماغ غير السرطانية في الأغلب أعراضًا تتطور ببطء. ويُطلق أيضًا على أورام الدماغ غير السرطانية اسم أورام الدماغ الحميدة. وقد تسبب أعراضًا بسيطة لا تلاحظها في البداية. وربما تأخذ الأعراض في التفاقم على مدار أشهر أو سنوات.

الصداع الناتج عن أورام الدماغ

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يعد الصداع هو أكثر أعراض أورام الدماغ شيوعًا. ويتعرض حوالي نصف المصابين بأورام الدماغ للإصابة بالصداع. قد يحدث الصداع نتيجة ضغط ورم دماغي آخذ في النمو على الخلايا السليمة المحيطة به.

عادةً ما يزداد ألم الصداع الذي تسببه أورام الدماغ عند الاستيقاظ صباحًا. لكن يمكن الشعور به في أي وقت. ويصاب بعض الأشخاص بحالات صداع توقظهم من النوم.

كثيرًا ما تسبب حالات الصداع الناتجة عن أورام الدماغ ألمًا يزداد سوءًا مع السعال أو الإجهاد. غالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بأورام الدماغ أن الصداع الذين يشعرون به يشبه الصداع الناتج عن التوتر. بينما يشبهه بعض الأشخاص بالشقيقة (الصداع النصفي).

قد تسبب أورام الدماغ التي تصيب مؤخرة الرأس صداعًا مع ألم في الرقبة. وفي حال كان الورم الدماغي موجودًا في مقدمة الرأس، فقد يشبه الصداع ألم العين أو ألم الجيوب الأنفية.

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المصدر : مايوكلينك