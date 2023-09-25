شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان توافق على عقار لعلاج ألزهايمر.. يحد من تطور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، على تصنيع وبيع دواء لعلاج مرض الزهايمر طورته شركتيان للأدوية اليابانية وأخرى أمريكية.



زهايمر

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية بأن العقار هو أول دواء في اليابان يعالج السبب الكامن وراء مرض الزهايمر ويبطئ تطور أعراضه.

ومن المتوقع أن يصبح الدواء المستخدم لعلاج المراحل المبكرة من مرض الزهايمر والضعف الإدراكي المعتدل متاحًا للاستخدام في هذا العام.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافق المنظمون الأمريكيون رسميًا على العقار في شهر يوليو الماضي بعد منح الدواء موافقة مشروطة سريعة المسار فى أوائل يناير.

وفي اليابان، أعطت لجنة تابعة لوزارة الصحة الضوء الأخضر لموافقتها الرسمية في أواخر أغسطس.

وبما أن السعر القياسي للدواء يبلغ 26500 دولار سنويًا في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يكون السعر في اليابان مرتفعًا أيضًا، بحسب "كيودو".

وقالت "كيوديو" إن التجارب السريرية أظهرت أن الدواء الجديد يحد من تطور الأعراض، مثل تدهور الذاكرة وضعف الحكم، بنسبة 27%

ومع ذلك، فإن بعض المرضى الذين تناولوا الدواء عانوا من آثار جانبية مثل وذمة الدماغ والنزيف.