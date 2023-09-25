مجربة وسريعة المفعول .. فوائد الروزماري للتخسيس وتنحيف الأرداف

بيروت - نادين محمد - يعد الروزماري أو إكليل الجبل هو عشب عطري ينتمي إلى عائلة النعناع ويتميز برائحته القوية المميزة وله نكهة وطعم مهدئ ويمكن دمجه مع الليمون الطازج والنعناع والبابونج والعسل.

يعد شاي إكليل الجبل غني بمركبات الفلافونويدات والمواد الكيميائية النباتية الأخرى. تعد من أهم الفوائد الآخرى للروزماري فائدته في إنقاص الوزن، وتقوية الذاكرة، ومنع السرطان، والمساعدة على الهضم وتخفيف التوتر. إليك أهم فوائد الروزماري للتخسيس وفوائد أخرى كثيرة.

1. فوائد الروزماري للتخسيس وفقدان الوزن

«المصدر: AdobeStock»

وجدت إحدى الدراسات أن تناول خلاصة أوراق الروزماري قد ساهم في منع زيادة الوزن ومنع زيادة كتلة الدهون في الجسم وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول ويجب ممارسة التمارين الرياضية لزيادة حرق الدهون والسعرات الحرارية، كما يفضل اتباع نظام غذائي صحي لأفضل النتائج..

تحتوي هذه الأعشاب على الألياف الغذائية التي تمنح الشعور بالامتلاء والشبع وتقلل الإقبال على تناول الطعام. لا توجد طريقة محددة لتناول الروزماري إلّا أنه بشكل عام يمكن تناوله كشاي يومياً، مرة قبل الإفطار، ومرة قبل الغداء.

2. فوائد الروزماري للتخسيس وتنحيف الأرداف

يعد إكليل الجبل من الأعشاب الصحية للتخلص من الدهون المتراكمة في الأرداف، يمكن استخدام زيت الروزماري كتدليك خارجي لمنطقة الأرداف فإنها تساهم في التخلص من الدهون في البطن والأرداف.

اقرئي أيضاً: فوائد اكليل الجبل للشعر

3. المساعدة على الهضم ومنع السمنة

«المصدر: AdobeStock»

تشير العديد من الدراسات على فعالية الروزماري في علاج عسر الهضم، لأنه يساعد على تحسين عملية الهضم لاحتوائه على خصائص مضادة للاكسدة التي تمنع تلف الطعام ونمو الميكروبات، والتي تحسن صحة الجهاز الهضمي وتقلل من الغازات واضطرابات المعدة .

4. يخفف الالتهاب والألم

تتمتع العشبة بخصائص مضادة للألم والالتهابات ومنع ردود الفعل التحسسية المؤلمة الناتجة عن التمارين الرياضية. يعمل شاي الروزماري عن طريق تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهاب والقضاء على الجذور الحرة لتخفيف التشنجات أو الألم العصبي.

5. تخفيف التوتر والقلق

«المصدر: AdobeStock»

أظهرت الدراسات أن كلما زادت نسبة الكورتيزول في الدم، كلما زادت الشراهة والإسراف في تناول الطعام، خاصة السكريات البسيطة التي بدورها ترفع نسبة الأنسولين في الدم، مما يؤدي الى تراكم الدهون بسبب عدم معالجة الخلايا للسكر بطريقة صحيحة.

لذا إن تضمين شاي الأعشاب مثل شاي الروزماري في نظامك الغذائي يؤدي إلى تغييرات كبيرة في مستويات التوتر لديك وذلك لأنه يحتوي على حمض أورسوليك والروزمارينيك وكلاهما لهم تأثيرات مضادة للأكسدة وللاكتئاب، وبالتالي فهو يساعد على نقل الشعور بالاسترخاء للعقل والجسم وتخفيف التوتر وإدارة الإرهاق والقلق.

فوائد الروزماري للتخسيس والآثار الجانبية لتناوله

إذا كان لديك حساسية من الأسبرين أو أدوية الساليسيلات، فقد تصابين بحساسية من شاي الروزماري.

قد تواجه النساء الحوامل خطر نزيف الرحم إذا تناولن كمية كبيرة من مستخلص الروزماري. وقد يسبب أيضًا الدورة الشهرية والإجهاض عند هؤلاء النساء.

على الرغم من أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وللألم، إلا أن جرعة زائدة من شاي الروزماري قد تؤدي إلى تفاقم النوبات أو الصرع.

يمكن أن يؤدي استخدام الأعشاب إلى آثار جانبية وحدوث تفاعلات مع الأعشاب، المكملات الغذائية أو الأدوية الأخرى. لهذه الأسباب، يجب تناول الأعشاب تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية.

اقرئي ايضا: صابونة الروزماري علاج فاعل للبشرة الدهنية... حضريها بنفسك

طريقة تحضير شاي الروزماري للتخسيس

«المصدر: AdobeStock»

كل ما عليك تحضيره:

ملعقة روزماري صغيرة.

كوب واحد فقط من الماء.

ملعقة من العسل (إضافة اختيارية).

طريقة التحضير:

لتحضير شاي الروزماري، عليك اتباع الخطوات التالية:

يتم وضع الماء على نار عالية إلى أن يبلغ درجة الغليان.

تضاف ملعقة الروزماري للماء، وتترك المكونات لمدة 5 دقائق لتغلي على نار هادئة.

يصفى شاي الروزماري من بقايا الروزماري، ويقدم دافئًا مع معلقة من العسل.

للمزيد عن فوائد الروزماري اليك خلطة الروزماري المجربة للقضاء على حبوب وبثور البشرة