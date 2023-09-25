شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية ردا على سؤال الخليج 365: إطلاق لقاح يحمى من الإنفلونزا وكورونا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رنا الجحة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ردًا على سؤال ”الخليج 365” خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة عن المناقشات وجدول أعمال الدورة السبعين التى ستعقد يوم 9 من أكتوبر المقبل، إن اللجنة الاستشارية المعنية باللقاحات "ساج" ستعقد اجتماعًا بعد يومين فى جنيف لمناقشة طرح لقاح يحمى من الإنفلونزا وكورونا معًا للتوصية باستخدامه .

وأضافت، أن هذا اللقاح يحمى من المتغيرات الجديدة التى ظهرت مؤخرًا من أوميكرون، مشيرًا إلى أنه حاليًا نوصى بأخذ لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا فى فترة الخريف، وخاصة لقاح الإنفلونزا لأنه يقتل أعدادًا كبيرة فى هذه الفترة، مضيفة، أننا فى هذه الفترة نستغل هذه الفرصة لتوعية الناس بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا، وخاصة للفئات الضعيفة.

من جانبه قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر أصبحت من الدول التى تنتج اللقاحات والأدوية، ولديها العديد من الاختبارات، وتقوم برفع مستوى قدرات الفنيين من خلال تدريبهم.

وأكد، أنه خلال السنوات الـــ 5 الماضية قدمت مصر عددا من المبادرات الصحية المهمة التى تهتم بصحة المواطنين وكان على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، والتى قضت على فيروس سي، والكشف عن مرض السكرى والضغط والأمراض المزمنة الأخرى، مضيفا، نصيحتى هو اعطاء النظام الصحى الاهتمام المناسب له، لأن المناخ أصبح يؤثر تاثيرا مباشرا على صحة الفرد والمجتمع .



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