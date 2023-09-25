ماسك الأفوكادو للوجه له فوائده الجمالية لإضاءة بشرتك

بينما تميزت الأفوكادو بقيمتها الغذائية العالية واحتوائها على الدهون الصحية، فهي أيضاً مصدر مهم لفيتامين "ج" و"هـ "، اللذان يعدان مكونان أساسيان للعناية بالبشرة وتقليل الالتهاب والتجاعيد وتلف أشعة الشمس فوق البنفسجية. ما رأيك الاستفادة من خصائص الأفوكادو الجمالية، وتحضير ماسك الأفوكادو للوجه للعناية ببشرتك ومنحها الإشراق والتوهّج.

فوائد ماسك الأفوكادو الجمالية

ثمّة العديد من الفوائد الجمالية التي تقدمها ثمرة الأفوكادو للوجه، نذكر أهمها:

إبطاء عملية الشيخوخة

زيت الأفوكادو يحتوي على خصائص عالية مضادة للشيخوخة، ما يوفر الحماية ضد الجذور الحرة. وقد أظهرت الدراسات أن زيت الأفوكادو يعكس التغيرات الجلدية التنكسية التي تظهر مع الشيخوخة عن طريق تحفيز إنتاج ألياف الإيلاستين والكولاجين "2"، وبالتالي استعادة التوازن التجديدي والتنكسي الطبيعي للجلد، ما يكشف عن بشرة صحية تشع إشراقاً ونضارة. إلى ذلك هذه أضرار الجذور الحرة على البشرة؟

الحماية من أشعة الشمس

تعمل الكحوليات الدهنية متعددة الهيدروكسيل المشتقة من الأفوكادو على قمع الاستجابة الالتهابية، وتوفر حماية غير واقية من الشمس ضد التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية في خلايا الجلد، نظراً لللوتين والزياكسانثين المتوفرين بيولوجياً للغاية في الأفوكادو، واللذان يساعدان في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية والأضرار الإشعاعية المرئية.

زيادة مرونة الجلد

تفيد الأفوكادو في محاربة التجاعيد، نظراً لاحتوائها على الدهون والمغذيات الدقيقة المضادة للأكسدة.

تقليل البثور

نظراً لاحتواء الأفوكادو على خصائص مضادة للميكروبات، تفيد في تقليل البثور وعلاج الرؤوس السوداء، بما في ذلك حب الشباب جراء انسداد المسام. تعرفي إلى أبرز أسباب وحلول انسداد مسام البشرة.

تحفيز إنتاج الكولاجين

يحتوي زيت الأفوكادو على وفرة من مضادات الأكسدة، والستيرولات النباتية، وأوميغا 9، والمعادن، والفيتامينات، بما في ذلك فيتامينات "ج" و "هـ". يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في تعزيز إنتاج الكولاجين، وتهدئة الالتهاب، وإزالة خلايا الجلد القديمة.

منع جفاف البشرة

الأفوكادو مصدر كبير للبيوتين، وهو جزء من فيتامينات "ب" المعقدة. من المعروف أن البيوتين يساعد في منع جفاف الجلد عند استخدامه موضعياً.

أفضل أقنعة الأفوكادو لبشرة تشع إشراقاً

تفيد الأفوكادو بشرتك بعدة طرق عند إضافتها إلى أقنعة الوجه التي تصنعينها بنفسك. فهي تنعم وتهدئ بشرتك، وترطبها. إليك، طريقة تحضير ماسك الأفوكادو للوجه، وكيفية صنعه في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة:

ماسك زيت الأفوكادو والليمون

زيت الأفوكادو قادر على اختراق عمق الجلد، ما يجعل البشرة ناعمة ورطبة. من الخصائص غير العادية لزيت الأفوكادو أنه يعمل كمرطب قوي.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد مزج زيت الأفوكادو مع الليمون والحصول على مزيج متجانس، يوزّع الأخير على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة، قبل شطفه بالماء الفاتر.

ماسك الشوفان الأفوكادو والعسل

تمتزج الخصائص المضادة للبكتيريا للعسل مع الأفوكادو المرطب، بينما يقلل الشوفان المهدئ من الاحمرار. يعتبر هذا الماسك كمقشر طبيعي للبشرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد تقشير ثمرة الأفوكادو الطازجة، ضعيها في الخلاط، وأضيفي إليها ملعقتين صغيرتين من الشوفان، وملعقة كبيرة من العسل. اضربي الخلاط لتمتزج المكونات مع بعضها والحصول على قوام لين. طبقي الأخير على بشرتك وانتظري 20 دقيقة قبل إزالته بواسطة الفرك بحركات دائرية، باستخدام منشفة مبللة. بعدها، اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

ماسك الأفوكادو والكركم والزبادي

يمكن أن يساعد استخدام ماسك الأفوكادو للوجه مع الكركم في علاج التصبغ. يساعد الكركم، بخصائصه المضادة للأكسدة على شفاء الجلد وتقليل الندبات أو التصبغ. بينما الزبادي يمتاز بخصائص مبيضة للبشرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

اهرسي نصف ثمرة من الأفوكادو الطازجة جيداً، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم، يليها ملعقتان كبيرتان من اللبن. امزجي المكونات جيداً للحصول على مزيج متجانس. طبقي الأخير على بشرتك، وانتظري 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

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