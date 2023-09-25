فواكه تزيدك تألقاً

تلعب أحماض الفواكه التي يتم استخراجها من العنب والتفاح والليمون والبرتقال وقصب السكر، دوراً مهمّاً في مساعدة البشرة على التخلص من الشوائب بطريقة لطيفة وآمنة. ومع بداية فصل جديد، تعرّفي إلى الأسباب الأكثر شيوعاً لتراكم خلايا الجلد الميتة، وبهتان السحنة، وطرق العلاج، بالإضافة إلى أفضل أنواع التقشير لمعالجتها.

زينة حاموش Zeina Hamouche

تصوير | Direct Studio

العارضة | Flash Model

مكياج | حميرة Humeyra

شعر | كريم اسطنبولي Kareem Istanbuli

أسباب بهتان البشرة Skin Cell Cycle



تحتوي بشرتنا على غدد دهنية تنتج زيوتاً مرطبة بشكل طبيعي، ومن خلال عملية مدمجة تنتج باستمرار خلايا جلد جديدة أثناء التخلص من الخلايا القديمة. وهناك بعض العلامات المرئية المختلفة التي قد تشير إلى تراكم خلايا الجلد الميتة، تتمثل بتشكيل مظهر باهت وجاف للجلد. وأحياناً في ظهور حب الشباب أو الشوائب، وذلك لأن الخلايا الميتة يمكن أن تسد المسام، ما يمنع إفراز الدهون.

ملمّع الشفاه: جوسي تيوبز أوريجينال ليب غلوس من Lancôme

ملمّع الشفاه والخدود: بلاي تنت بينك ليمونايد تينتد ليب أند تشيك ستاين من Benefit

صابونة لايم بايزل أند مندرين من Jo Malone

كريم مضاد للتجاعيد وشد البشرة وتوهجها، غني بخصائص الخوخ: بلام بلامب هيالورونيك كريم ديوي مويستشر بلامب من Glow Recipe

مصل الفيتامين سي فيتامين سي سيروم أنتي رينكل كونسنترايت رينوفايتينغ أنتي أوكسيدنت من La Roche Posay

مزيج من زيوت الأركان وبذور العنب والتين الشوكي، مويستشرايزينغ فيغ بودي سموث أند غلو أويل إليكسير من C

Exfoliation

التقشير حسب نوع البشرة

يساعد التقشير الصحيح على إعادة احياء البشرة. وتشكل المستحضرات التي ترتكز على خلاصة الفواكه مثل العنب والتوت كما الفريز وغيرها ملاذا آمنا لمختلف أنواع البشرة.

Dry Skin



عند تقشير البشرة الجافة، من الضروري العثور على مقشر لطيف يزيل خلايا الجلد السطحية الميتة مع تجديد رطوبتها. يوصى بتقشير البشرة الجافة مرة أو مرتين في الأسبوع، ومراعاة استخدام مقشر يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو أحماض بيتا هيدروكسي أو حبيبات صغيرة للمساعدة في عملية التقشير.

Oily Skin



يعدّ حمض الساليسيليك أو المقشر الفيزيائي بمكونات تمتص الزيت، مثل الفحم أو الطين، خيارات جيدة بشكل خاص للبشرة الدهنية. ومع ذلك، يجب الحرص على عدم فرك الجلد بقسوة أثناء التقشير، لأن الجزيئات الكبيرة والخشنة يمكن أن تسبب تمزقات دقيقة في الجلد، ما يؤدي إلى تهيج الجلد والتهابه. عموماً، يمكن لأنواع البشرة الدهنية تحمل التقشير حتى ثلاث مرات في الأسبوع.

Body Scrub



يعدّ تقشير بشرة الجسم خطوة أساسية في العناية. وتجلب مقشرات القهوة العديد من الفوائد، كتحفيز تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية. وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة على تعزيز نمو خلايا الجلد الجديدة، وتحسين ملمس البشرة عن طريق تنعيمها وتجديد شبابها. وتحتوي القهوة على مادة البوليفينول مثل أحماض الهيدروسيناميك والكلوروجينيك، والتي تحمي أنسجة الجسم والجلد من الإلتهابات.

قناع مقشّر للبشرة ودرع واقٍ ضد التعدّيات البيئية: إنفايرونمنتال شيلد فيتا سي تريبل إكسفوليايتينغ فايشل من Murad.

مقشر للوجه لتنعيم البشرة، بتركيبة أحماض ألفا هيدروكسي وقشر الليمون: ليمونايد سموذينغ سكراب من Ole Henriksen

غسول مقشر للوجه، ينقي البشرة بلطف وينعمها، بالسكّر والفراولة: شوغار ستروبيري إكسفوليايتينغ فايس واش من Fresh

مقشر لبشرة الجسم بالقهوة: أوريجينال كوفي سكراب من Frank Body

مقشر من مكوناته الأساسية زيت حبّة البن والسكر وحليب اللوز: شوغارد كوفي ألموند ميلك سكراب من Drunk Elephant

كريم مقشر أساسه التوت البرّي: وايلد كرافتد أكتيفز وايلد هاكلبيري آيت آسيد بوليشينغ بيل من

Vitamin E

يعد العنب مصدرا قوياً لأحماض الفواكه التي تساعد على تجديد الخلايا، وتستخلص من بذوره أيضاً زيوت غنية بالفيتامينات وأهمها الفيتامين E. وينضم الزيتون أيضاً الغني بفيتامين E الى اللائحة، وقد لا يعلم البعض بأنه يصنف من الفواكه ذات النواة. كما أن زيت الزيتون المستخرج منه يعتبر صديقاً للجلد وتتضمنه العديد من منتجات العناية بالبشرة المضادة للأكسدة والالتهابات. ويحتوي زيت الزيتون على مكوّن يسمى السكوالين الذي يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة عن طريق تقليل فقد الماء. كما تظهر الدراسات أن الزيوت التي تحتوي على فيتامين E تستخدم تقليدياً لعلاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.



مصل الإشراق من مكوناته زيت الزيتون: ذات جي لو غلو من JLO Beauty

مصل يحارب التجاعيد وينشّط البشرة: آيج ريفورم هايدرو دايناميك كوينشينغ إيسنس من Murad

صابونة زيت الزيتون من Pré de Provence

زيت لتغذية البشرة والجسم والشعر: بيور غريك أوليف ثري إن وان نوريشينغ أويل فايس بودي أند هير من Korres

صابونة لغسل اليدين برائحة زيت الزيتون من Restoration Yard

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