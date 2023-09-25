10 حالات عدوى شائعة لدى الأطفال حديثي الولادة

يعد الأطفال حديثو الولادة معرضين بشكل متزايد لخطر الإصابة بالمرض لاسيّما الخُدَّج، الذين لديهم جهاز مناعي غير مكتمل، فهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وعلى الرغم من أنّ بعضَ الأجسام المُضادَّة تنتقل من الأمّ إلى الجنين من خلال المشيمة إلا أنه في المقابل مستوياتُ الأجسام المضادة في دم الجنين قد تكون مرتفعة بما يكفي لمحاربة العدوى. فمن الممكن أن يصاب الطفل بالعدوى في اليوم الأول للولادة، ووفقاً لموقع بولد سكاي هناك كثير من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة الطفل حديث الولادة بالعدوى؛ سواء قبل الولادة، عن طريق الأم من خلال مجموعة من الميكروبات، أو أثناء الولادة، خاصة إذا لم يكن مكان الولادة مجهزاً طبياً، وكذلك بعد الولادة. ولهذا السبب من المهم جداً أن تكون الأمهات الجدد على دراية بأنواع العدوى المختلفة.

1. عدوى المكورات العقدية

تعد هذه بكتيريا شائعة ويمكن أن تسبب أنواعاً مختلفة من الالتهابات لدى طفلك. من المحتمل أن يحصل طفلك على ذلك النوع من البكتيريا من الأم أثناء الولادة. وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تنتقل بسهولة إلى طفلك وقت الولادة.

وتشمل أعراض عدوى المكورات لحديثي الولادة مشاكل في التنفس، ومشاكل في التغذية والخمول وارتفاع درجة حرارة ونوبات من الغضب والبكاء على غير العادة.

عادة ما تظهر هذه الأعراض خلال الأسبوع الأول من الولادة ومع ذلك، قد يتطور البعض أيضاً بعد بضعة أسابيع أو حتى أشهر من الولادة.

2. داء الليستريات

يمكن أن تؤدي هذه العدوى إلى حالات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والإنتان. وتسببه بكتيريا تعرف باسم Listeria monocytogenes. يمكن أن يصاب طفلك بداء الليستريات إذا كنت قد أصبت بهذه العدوى أثناء الحمل، فمن المحتمل أن يكون طفلك مصاباً أيضاً.

ومن أعراض الليستريات لدى الرضع مشاكل في التنفس والتغذية والخمول والحمى وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي هذه العدوى إلى الولادة المبكرة أثناء الحمل وحتى ولادة جنين ميت.

3. التهاب السحايا

يصاب الطفل بهذه العدوى بسبب الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات، ومن الممكن أن يصاب بهذه العدوى من خلال الجراثيم الموجودة في البيئة المحيطة بالطفل.

تعد أبرز أعراض العدوى لدى الطفل انخفاض درجة حرارة الجسم، وعدم استقرارها ومشاكل التنفس واليرقان وشحوب الجلد.

4. عدوى الإشريكية القولونية

يعد سبب هذه العدوى هو بكتيريا الإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تسبب التهاب المسالك البولية لدى طفلك والالتهاب الرئوي والإنتان، وقد تسبب هذه العدوى الحمى ومشاكل بالتغذية والخمول وقد تختلف هذه الأعراض اعتماداً على شدة ونوع العدوى التي قد يصاب بها طفلك.

5. التهاب الملتحمة

التهاب الملتحمة عبارة عن التهاب يصيب عين مولودك الجديد، ويعرف أيضاً باسم العين الوردية. وهو مرض شديد العدوى ويمكن أن ينتشر بين الأطفال الآخرين في المنزل أو في المستشفى.

ويسبب التهاب الملتحمة لدى الرضع احمرار وتورم العينين، وعادة يمكن علاج هذه العدوى بسهولة في المنزل بمساعدة المضادات الحيوية وقطرات العين.

6. الإنتان

يعد هذا نوعاً خطيراً جداً من العدوى التي يمكن أن يصاب بها طفلك، وتختلف أعراض الإنتان من طفل لآخر، وتعد بعض العلامات التي يجب البحث عنها اليرقان ومشاكل في التنفس وانخفاض معدل ضربات القلب ومشاكل في التغذية وانخفاض درجة حرارة الجسم والخمول.

7. داء المبيضات

المبيضات هي خميرة شائعة توجد في الجسم ومع ذلك، فإن فرط نمو هذه الخميرة يسبب عدوى فطرية. وتسمى هذه العدوى داء المبيضات. في أغلب الأحيان، يلتقط الأطفال حديثو الولادة هذه العدوى أثناء الولادة، ويمكنهم أيضاً التقاطها أثناء الرضاعة الطبيعية.

غالباً ما يظهر داء المبيضات على شكل طفح الحفاض. ويمكن أن يحدث أيضاً على شكل مرض القلاع الفموي وظهور بقع بيضاء (مثل طبقة رقيقة من الحليب) على اللسان.

8. الإنفلونزا

الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تؤثر على حلق طفلك وأنفه ورئتيه وتسبب الإنفلونزا ظهور أعراض معينة على طفلك الرضيع مثل التهاب الحلق والحمى وقشعريرة ورعشة في الجسم والسعال الجاف والمتقطع وسيلان الأنف أو انسداده والخمول والإسهال والقيء.

9. الهربس الوليدي

الهربس الوليدي هو عدوى يمكن أن تؤثر على طفلك حديث الولادة. وينجم عن فيروس شديد العدوى يسمى الهربس البسيط.

تشمل أعراض الهربس الوليدي الخمول والنعاس وسرعة التنفس والحمى، والتوقف عن الرضاعة والبكاء بصوت عالٍ وحاد وزرقان اللسان والجلد والطفح الجلدي.

يمكن علاج الهربس الوليدي بالأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الوريد، وعادة ما يكون العلاج مطلوباً لعدة أسابيع للتعافي.

10. الحصبة الألمانية

تحدث هذه العدوى بسبب فيروس الحصبة الألمانية، وتؤثر على الغدد الليمفاوية والجلد لدى طفلك. عادة ما تعتبر عدوى خفيفة عند الأطفال. ومع ذلك، يجب على الأم أن تكون حذرة للغاية مع الرضيع، لأن مناعته لم تتطور بشكل كامل.

تشمل أعراض الحصبة الألمانية حمى خفيفة لمدة يوم أو يومين، الألم والتورم خلف الأذنين أو الجزء الخلفي من الرقبة، الطفح الجلدي، والذي يبدأ من الوجه ثم ينتشر للأسفل.

11. مرض الزهري

يمكن أن ينتقل مرض الزهري من الأم إلى طفلها في وقت الحمل. يتميز مرض الزهري بطفح جلدي نحاسي اللون على باطن القدمين والراحتين والأعضاء التناسلية للطفل. يمكن علاج مرض الزهري عند الأطفال حديثي الولادة بسهولة باستخدام البنسلين. عادةً ما يمكن علاج الأطفال الذين يصابون بهذه البكتيريا في قناة الولادة بنجاح. إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى بعض المشاكل الصحية الخطيرة مثل الصمم والعمى ومشاكل في الجهاز العصبي وتشوه الوجه.

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