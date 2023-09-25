كيفية التعامل مع فقدان شعر الحاجبين

مؤخراً، أصبح الاهتمام بشعر الحاجبين لدى العديدات أمراً مهماً، خاصةً أن اتجاهات الجمال الحديثة أصبحت تشير إلى أن الحواجب الكاملة والكثيفة علامةٌ رائعة على الشباب والصحة.

لكن، كلما تقدمنا في العمر، يبدأ شعر الحاجبين في التساقط بسبب عوامل عدة، وتصبح الحواجب وقتها أقل كثافةً وذات مظهرٍ رقيق، ما لا يعطينا المظهر الشبابي الذي نطمح إليه.

ومع ذلك، فالخبر السار هنا، هو أن هناك طرقاً يمكنكِ من خلالها منع تساقط شعر الحاجبين، وجعل الرقيقة منها أكثر كثافةً، وذات مظهرٍ أكثر صحة، إلى جانب أن الأمر لا يتطلب منكِ الكثير من الجهد! لذا تابعي القراءة لتعرفي ما يمكنكِ فعله.

لماذا يتساقط شعر الحاجب؟

رغم أنه لا يتم الحديث عن هذا الأمر كثيراً، فإنه تجب عليكِ معرفة أن تساقط شعر الحاجب أمرٌ شائع الحدوث، حيث يقول الأطباء إنه تماماً مثل الشعر الموجود على رؤوسنا.

ويحدث تساقط شعر الحاجبين لأسباب عدة، ففي بعض الأحيان يكون بسبب التغيرات الهرمونية أو الشيخوخة أو الوراثة أو المرض أو أمراض المناعة الذاتية أو الإجهاد.

ونظراً لذلك، قد يكون من الممكن، أو لا يكون من الممكن، إيقاف التساقط، أي حسب العامل الذي أدى إلى ذلك.

كيف يمكنك كبح جماح تساقط شعر الحاجبين؟

كما هي الحال مع شعر رؤوسنا، يجب عليكِ اتباع نظام غذائي متوازن، والحصول على نوم كافٍ، وتقليل التوتر، وعدم الإفراط في نتف الحاجبين أو إزالتهما، وفي حال استمر تساقط الشعر لأكثر من ثلاثة أشهر، فيجب عليكِ حينها استشارة طبيب أمراض جلدية، للتأكد من عدم وجود سبب أساسي يحتاج إلى العلاج.

وتأكدي من أن يكون لديكِ نظام غذائي متوازن، يتضمن أيضاً مكملات، مثل: البيوتين، وفيتامين (E)، والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

ما الأمصال التي يمكن أن تساعد؟

أصبح سوق الأمصال الخاصة بشعر الحواجب مشبعاً، لهذا السبب لا بد من التركيز على المكونات الفعالة التي يمكن أن تحدث فرقاً في نمو الشعر.

وتعمل أمصال نمو الشعر بشكلٍ فعال، لاسيما أنها تحتوي على عدد لا يحصى من المكونات، التي توفر العناصر الغذائية الأساسية لنمو الشعر الأمثل، مثل: الببتيدات والبيوتين والبانثينول وحمض الهيالورونيك والمستخلصات النباتية.

وعليه، فإن كل ما يتوجب عليكِ فعله هو النظر إلى الملصق الموجود على عبوة المصل، والتأكد من وجود تلك المواد الفعالة، التي تساعد على نمو شعر الحواجب.

وتذكري أن تضعي هذه الأمصال فقط على منطقة الحاجبين، إذ لن ترغبي في نمو الشعر بمناطق أخرى من الوجه.

نصائح مكياج لحواجب أكثر كثافة:

في كثيرٍ من الأحيان، قد يكون المكياج صديقك، إذ يمكن استخدام أقلام تخطيط الحواجب لإعادة إنشاء شكل حاجبيك، وإعطاء وهمٍ بمزيد من الحجم، وذلك من خلال البدء من أعلى نقطة في جبينك والانحناء لأسفل، إذ إن إنشاء تلك الزاوية العلوية ضروري لرسم ما يُعرف باسم العمود الفقري للحاجب، وهو المنحنى اللطيف الشكل في حاجبيك.

كما يمكنكِ صبغ الحاجبين؛ للحصول على نتيجة طويلة المدى، وهو مفيد بشكل خاص لمن لديهم شعر خفيف تصعب رؤيته.

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