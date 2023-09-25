شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقلل خطر أدوية المسكنات على المعدة والكلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر استخدام مسكنات الألم على المدى الطويل على صحة الجسم، حيث إن المسكنات لها تأثير ضار على صحة المعدة وكذلك الكلى، خاصة عند استخدامها بشكل يومى أو عند الإفراط فى تناولها، لذا في هذا التقرير نتعرف على كيفية تقليل خطر الأدوية المسكنة على الكلى والمعدة.

وقالت الدكتورة إيمان صلاح الدين، أخصائية الأدوية الإكلينيكية بجامعة المنصورة لـ"الخليج 365" إن الإفراط في استخدام المسكنات له تأثيرات سلبية على المعدة قد يؤدى إلى القرحة وحرقة المعدة وقد يصل الأمر إلى نزيف.

وأوضحت أن هناك عدة إجراءات يمكن اتباعها لحماية المعدة من تأثير الأدوية المسكنة، وتشمل هذه الإجراءات:

لا يجب أخذ المسكنات إلا بعد تناول الطعام .إذا كان الشخص يعاني من قرح المعدة لابد من استخدام اي نوع من حبوب المعدة PPI أو مثبطات مضخة البروتون، قبل الفطار والعشاء، طول فترة استخدام المسكنات وذلك باستشارة طبيبك.

وأكدت الدكتورة إيمان صلاح أن المسكنات لها تأثير على المعدة على المدي القصير بعد استخدمها فترة بسيطة، فهى تقلل الإمداد الدموي للكلى عن طريق قبض الشريان الكلي .

وأضافت أنه على المدى الطويل بعد استخدم المسكنات بشكل يومى مستمر بـ 6 أشهر تسبب المسكنات صديد وزلال ودم في البول.

وعن الإجراءات المتبعة لحماية الكلى من أضرار المسكنات، قالت الدكتورة إيمان صلاح إن أفضل حل هو تجنب أخذ هذه المسكنات، ولكن في حال اضطررنا لتناولها لا بد من اتباع الآتى:

١-لابد من شرب ماء كثير بعد أخذ المسكنات.

٢-استخدام المسكنات بالجرعات الممتدة المفعول بحيث تكون مرة واحده يوميًا بالتالي لا تمر في الكلي إلا مرة واحدة وهذا أفضل من أكثر من مرة خلال اليوم

٣-في حالة الأمراض المزمنة مثل الروماتيزم أو خشونة الركبة فإن أقصى مدة لاستخدام المسكنات هي 6 أشهر ويمكن نستخدم في فترة الراحة من المسكنات أدوية أخرى أقل ضررًا مثل: مادة الباراسيتامول بتركيزات عالية، حيث يسمح حتي 4 جرامات في اليوم.