شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعزز صحة الأمعاء.. أبرزها الزبادي والخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لاشك في أن اتباع نظام غذائي صحى مناسب لكل فرد غنى بالفيتامينات والبروتينات والمعادن يساهم في الحفاظ على صحة الأمعاء من عمليتين الهضم والامتصاص، كما يساعد على تعزيز الصحة العقلية لدى الأشخاص، وذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia.





الأطعمة الغنية بالألياف ضرورية لصحة الأمعاء لأنها تعزز حركات الأمعاء المنتظمة وتغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الحبوب الكاملة والشوفان والبقوليات والفواكه والخضراوات، والأطعمة التي تحتوي على البريبايوتيك البريبايوتك هي ألياف غير قابلة للهضم وتعمل كغذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة، أطعمة مثل الثوم والبصل والكراث والهليون والموز في نظامك الغذائي.

الأطعمة التي تحسن صحة الأمعاء 1.زبادي

تحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا حية مفيدة للأمعاء يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن في ميكروبيوم الأمعاء.

2.المخللات

المخللات التقليدية التي يتم تخميرها في محلول ملحي، وليس الخل، يمكن أن توفر البروبيوتيك.

مخلل الملفوف يعتبر طبق الملفوف المخمر هذا مصدرًا جيدًا للبروبيوتيك ويحتوي على الفيتامينات والألياف التي يمكن أن تعزز صحة الأمعاء. ويساعد في إصلاح بطانة الأمعاء.

3.الفواكه والخضراوات

يوفر النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات الملونة مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تدعم صحة الأمعاء بشكل عام.

4.المكسرات والبذور

اللوز وبذور الكتان وبذور الشيا هي مصادر جيدة للألياف والدهون الصحية التي يمكن أن تفيد الأمعاء. الأعشاب والتوابل بعض الأعشاب والتوابل، مثل الزنجبيل والكركم، لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تدعم صحة الأمعاء.