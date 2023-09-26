شكرا لقرائتكم خبر عن من المهم أن تعتنى بقدميك إذا كنت مصابًا بالسكرى.. وإليك السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسبب مرض السكري صعوبات في القدم بسبب انخفاض تدفق الدم والجروح والالتهابات غير المكتشفة، ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية، ما يجعل القدمين عرضة لمضاعفات مختلفة، ولذلك فالحفاظ على صحة القدمين له أهمية قصوى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لعلاج قرح القدم السكرية، ويقول الدكتور رانجا سانثوش كومار، استشاري الطبيب العام وأخصائي مرض السكري: "من المهم تخفيف الضغط على الجرح"، وهذا ينطوي على عدم وضع أي وزن أو ضغط على المنطقة، ويجب الحفاظ على الجرح نظيفًا ومغطى بضمادات رطبة.

ويمكن أن يسبب مرض السكري اعتلال الأعصاب السكري، ويجعل الاعتلال العصبي اكتشاف الإصابات أو الجروح أو العدوى أمرًا صعبًا، ويمكن أن يعيق مرض السكري أيضًا تدفق الدم، وهو أمر ضروري لشفاء الجروح بشكل جيد. وهذه المتغيرات تجعل مشاكل القدم السكرية مصدر قلق كبير.

خطوات العناية بالقدم الأساسية لمرضى السكر

في بعض الأحيان، يمكن أن يساعد استخدام مواد خاصة مصنوعة من خلايا بشرية أو جلد صناعي في تغطية الجرح وتعزيز الشفاء"، وهناك أيضًا علاج يعرف باسم العلاج بالأكسجين عالي الضغط، والذي يتضمن استنشاق الأكسجين النقي في غرفة مضغوطة"، وهذه العلاجات مفيدة، ولكن يجب استخدامها فقط في حالة عدم وجود مشكلة في تدفق الدم في منطقة الجرح".

التفتيش اليومي

اجعل من عاداتك فحص قدميك بدقة كل يوم، ابحث عن أي جروح أو بثور أو احمرار أو تورم أو تغيرات في لون الجلد. الكشف المبكر عن المشاكل يمكن أن يمنعها من التفاقم.

النظافة المناسبة

اغسل قدميك يوميًا بالماء الفاتر والصابون المعتدل، جففها بلطف، مع الانتباه إلى الفراغات بين أصابع قدميك، رطب بشرتك لمنع جفافها، لكن تجنب وضع اللوشن بين أصابع قدميك لمنع تراكم الرطوبة.

اختر الأحذية المناسبة

من المهم ارتداء أحذية مناسبة مع مساحة واسعة لأصابع القدم لمنع الاحتكاك والضغط. وافحص حذائك بحثًا عن الأجسام الغريبة قبل ارتدائه. وتجنب الأحذية ذات الكعب العالي ، واستخدم المصممة خصيصًا لمرضى السكر، حيث توفر دعمًا وتبطينًا إضافيين.

السيطرة على مستويات السكر في الدم

حافظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف الذي أوصى به طبيبك، يمكن أن يساعد التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم في منع تلف الأعصاب والمضاعفات الأخرى.

فحوصات منتظمة

حدد مواعيد منتظمة مع أخصائي رعاية صحية متخصص في العناية بالقدم السكري، ويمكنهم تحديد المشكلات المحتملة مبكرًا وتقديم التوجيه بشأن العناية المناسبة بالقدم.

الاهتمام الفوري بالجروح

حتى الجروح البسيطة أو البثور أو القروح يمكن أن تتفاقم بسرعة لدى مرضى السكر. قم بتنظيف أي جروح بالماء والصابون المعتدل، ثم ضع مطهرًا، وقم بتغطيتها بضمادة نظيفة. اطلب العناية الطبية إذا لم تشفى الجروح بسرعة.

تجنب التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تقليل الدورة الدموية وإعاقة عملية الشفاء الطبيعية للجسم. والإقلاع عن التدخين مفيد للصحة العامة، بما في ذلك صحة القدم.