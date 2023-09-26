شكرا لقرائتكم خبر عن الخلل الجيني بالبويضة يسبب الإجهاض المتكرر لدى السيدات.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتقد بعض السيدات الحوامل المصابات دائما بعملية الإجهاض المتكرر فى الشهور الأولى من الحمل بأن هذا يرجع الى عدة عوامل من بينها شرب الكثير من السوائل الدافئة ومسألة المشى المتتالى، والبعض الآخر يشير إلى أن السبب وراء ذلك هى الأمراض الوراثية، وسوف توضح لنا استشاري النساء السبب الأساسي وراء تلك المشكلة التى تعانى منها الأمهات .

قالت الدكتورة إلهام مدنى أستاذ النساء والتوليد بكلية طب جامعة قناة السويس فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الإجهاض المتكرر من المشاكل الصحية الشائكة التي تواجه طبيب أمراض النساء يوميًا ويمثل انتشار هذه المشكلة حوالي من 1 الي 2 بالمائة من الأمهات الحوامل .

وأوضحت الطبية تعريف الإجهاض المتكرر علي أنه حدوث فقدان للجنين قبل الأسبوع العشرين من الحمل لمدة ثلاث مرات متتالية، مشيرة الى أن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة يكمن في وجود خلل جيني في البويضة أو الحيوان المنوي.

وأشارت الاستشاري الى هناك عوامل خطورة قد تزيد من احتمالية الاصابة الإجهاض المتكرر مثل زيادة عمر الأب او الام، أو تشوهات الرحم مثل الرحم ذو القرنين، أو اضرابات الجهاز المناعي والتي تتمثل في رفض الجسم للجنين، أو اضطرابات التجلط، واضطرابات هرمونية.

بالإضافة إلى مشاكل في الحمض النووي بالحيوانات المنوية لدى الأب، وأمراض معدية.. مثل مرض القطط.. التكسوبلازما.. والحصبة الألمانية، وبعض الأمراض مثل امراض القلب والسكر وخلل الغدد الصماء، والتهابات بطانة الرحم المزمنة.