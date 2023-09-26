شكرا لقرائتكم خبر عن بضغطة زر هتعرف مرضك.. ثورة الذكاء الاصطناعى فى معرفة مشاكل العظام والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع " scitechdaily" تطورا جديدا لباحثون من جامعة إديث كوان في أستراليا عبارة عن برنامج يحلل بسرعة فحوصات كثافة العظام، وللكشف عن مشاكل صمامات وشرايين القلب، وهو مؤشر لأحداث القلب والأوعية الدموية والمخاطر الصحية الأخرى، وقام البرنامج بمعالجة الصور بموافقة الخبراء بنسبة 80% ويمكن أن يحدث ثورة في الكشف المبكرعن الأمراض أثناء الممارسة السريرية الروتينية.

صحة الذكاء الاصطناعي

طور باحثون من جامعة إديث كوان برنامجًا يحلل بسرعة فحوصات كثافة العظام للكشف عن تكلس الصمامات والشرايين في القلب، وهو مؤشر لأحداث القلب والأوعية الدموية والمخاطر الصحية الأخرى. وقام البرنامج بمعالجة الصور بموافقة الخبراء بنسبة 80% ويمكن أن يحدث ثورة في الكشف المبكر عن الأمراض أثناء الممارسة السريرية الروتينية.

ويمكن الآن لفحوصات كثافة العظام التعرف بسرعة على مؤشر المخاطر الصحية على القلب والأوعية الدموية، وبفضل الذكاء الاصطناعي، سيكون لدينا قريبًا القدرة على التنبؤ بمخاطر إصابتنا بحالات صحية خطيرة في المستقبل، وذلك بضغطة زر واحدة.

ويشير تكلس الصمامات والشرايين في القلب، إلى تراكم رواسب الكالسيوم في جدران القلب، و يمكن أن يشير إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويتنبأ أيضًا بخطر تعرضك للسقوط والكسور والخرف في أواخر العمر. عمليات فحص كثافة العظام الشائعة المستخدمة للكشف عن هشاشة العظام، يمكنها أيضًا اكتشاف مشاكل القلب, ومع ذلك، هناك حاجة إلى قراء خبراء مدربين تدريباً عالياً لتحليل الصور، وهي عملية يمكن أن تستغرق من 5 إلى 15 دقيقة لكل صورة.

لكن الباحثين من كلية العلوم بجامعة إديث كوان (ECU) تعاونوا لتطوير برنامج يمكنه تحليل عمليات المسح بشكل أسرع بكثير: ما يقرب من 60 ألف صورة في يوم واحد.