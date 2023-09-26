وصفات مجربة لعلاج حب الشباب بزيت شجرة الشاي

واحد من العلاجات المرجحة لعلاج حب الشباب هو زيت شجرة الشاي، وذلك بفضل خصائصه المضاد للالتهابات والتي تقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب من الأساس.

على الجانب أثبت كثير من الدراسات فعالية زيت شجرة الشاي في علاج عدوى الجلد البكتيرية، وكذلك دوره في الحد من الالتهابات الناجمة عن حب الشباب، من ثم اعتمد كعلاج فعال لمشكلة الحبوب والندبات.

ما هو زيت شجرة الشاي؟

زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي مصدره شجيرة خشبية موطنها الأصلي أستراليا، أوراقها رقيقة وزيتية عند استخلاص الزيت يبدو بلون شفاف مائل إلى الأصفر، كما له رائحة طبية مميزة.

كيف يعالج زيت شجرة الشاي حب الشباب؟

زيت شجرة الشاي يساعد على علاج الالتهابات كما يساعد على قتل بكتيريا البروبيوني المسؤولة عن ظهور حب الشباب.

لكن لا يأتي زيت شجرة الشاي بنتيجة مضمونة كل مرة، لأن الأمر يتوقف نسبيًا على السبب وراء حب الشباب، فهذا الزيت النقي يكافح البكتيريا، بينما إذا كان هناك سبب آخر وراء الحبوب قد لا ينجح زيت شجرة الشاي في العلاج.

هناك العديد من العوامل التي تسبب ظهور حب الشباب ، مثلًا عملية التقشر غير الطبيعية التي تحدث في البشرة المعرضة لحب الشباب، أو فرط نشاط الغدد الدهنية . زيت شجرة الشاي لا يفعل أي شيء لعلاج هذه العوامل.

عند استخدام زيت شجرة الشاي يجب توخي الحذر، لأنه قد يؤدي إلى تهيج الجلد، وخاصة بشرة الوجه الحساسة. يصاب بعض الأشخاص الذين استخدموا زيت شجرة الشاي بالتهاب الجلد ، وهو طفح جلدي يسبب الحكة. لذلك يجب تخفيف الزيت قبل الاستخدام، كما يفضل إجراء اختبار على منطقة محدودة من الجلد.

كيفية استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب

يستخدم زيت شجرة الشاي بشكل موضعي على المنطقة المصابة، لكن بعد تخفيفة بزيت ناقل.

لاستخدام زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب:

اختاري زيت شجرة الشاي العلاجي من مصدر موثوق.

قومي بتخفيف الزيت وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة. لا ينبغي وضع زيت شجرة الشاي غير المخفف مباشرة على الجلد، لأن ذلك قد يسبب تهيجًا.

يوصي معظم المعالجين بالزيوت بتخفيف زيت شجرة الشاي في زيت حامل مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو.

ضعي كمية صغيرة من الزيت المخفف على بشرة نظيفة وجافة، مع التركيز على المناطق المعرضة لحب الشباب.

قومي بإزالة أي زيت زائد من بشرتكِ باستخدام منشفة نظيفة حتى لا يتسبب الزيت من انسداد المسام وتفاقم حب الشباب.

تعليمات واجبة عند استخدام زيت شجرة الشاي:

إذا كان لديك مشكلة حب الشباب بشكل مستمر فهنا لن ينفعكِ زيت شجرة الشاي كثيرًا لأن ثمة مشكلة أكبر متسببة في ظهور حب الشباب يجب علاجها أولًا.

أما إذا كنتِ تعاني من حب الشباب بشكل عرضي فهنا ننصحكِ بالاعتماد على الطريقة السابق ذكرها.

إذا كان حب الشباب عرض لمشكلة كامنة سيكون من الأفضل لك استخدام منتج لعلاج حب الشباب بدون وصفة طبية مثل البنزويل بيروكسايد، أو الحصول على وصفة طبية من طبيب الأمراض الجلدية. هذا ينطبق بشكل خاص على حب الشباب العنيد أو الشديد.

يمكن تطبيق زيت شجرة الشاي مباشرة على البثور أو مناطق الجلد المعرضة لظهور البثور، ولكن يجب دائمًا مزجه مع زيت ناقل مثل زيت اللوز أولاً.

قد يستغرق الأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر من الاستخدام حتى تتمكني من رؤية تأثيرات علاجات حب الشباب الموضعية. إذا لم تلاحظي تحسنًا في حب الشباب خلال ثلاثة أشهر من استخدام العلاج، فاستشري الطبيب.

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