صداع خلف الرأس.. إليك أبرز الأسباب المحتملة

بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة للاصابة بصداع خلف الرأس إذا كنت تعانين من ألم في الجزء الخلفي من رأسك، قد يؤلمك الجزء الخلفي من رأسك نتيجة لأحد الأسباب التالية. إليك أبرزها و أفضل طرق العلاج ومتى يجب القلق بشأن الصداع في مؤخرة رأسي؟

هل الصداع في مؤخرة الرأس طبيعي؟

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عادة ما يكون الصداع في الجزء الخلفي من رأسك صداع التوتر، وهو أمر شائع جدًا ولا يعد عادةً علامة على مرض خطير. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب لك الصداع في هذه المنطقة، وقد تتمكن من منعه عن طريق تجنب بعض المحفزات. تشمل مسببات الصداع الشائعة ما يلي :

الاجهاد البدني

ضغط عاطفي

الافراط في الكافيين

عدم تناول كمية كافية من الماء

التغيرات في أنماط النوم

الإفراط في استخدام مسكنات الألم

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أنواع لصداع خلف الرأس

الصورة من موقع freepik

1-صداع التوتر

هذا هو النوع الأكثر شيوعا من الصداع. يحدث ذلك عندما تشد العضلات في فروة رأسك ورقبتك. قد يسبب الألم على الجانبين والجزء الخلفي من رأسك. عادةً ما يكون ألمًا خفيفًا لا ينبض.

2-الصداع التوتري

يمكن أن يسبب الألم في الجزء الخلفي من الرأس.

3- طريقة جلوس خاطئة

إذا كنت تميلين إلى الانحناء عند الجلوس أو الوقوف، فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد العضلات في الجزء الخلفي من رأسك وأعلى الظهر والرقبة والفك. كما يمكن أن يضغط على الأعصاب في تلك المناطق. ونتيجة لذلك، يمكن أن يسبب ذلك صداع التوتر والألم في الجزء الخلفي من رأسك.

4-الوقوف أو الجلوس بشكل مستقيم

يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع الناتج عن طريقة الجلوس الخاطئة. قد تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية أيضًا. في بعض الحالات، قد تحتاجين إلى العلاج الطبيعي.

5-الصداع الناتج عن التهاب المفاصل

تعد من أهم أعراض الصداع الناتج عن التهاب المفاصل هو الألم في الجزء الخلفي من رأسك والذي يزداد سوءًا عند الحركة. قد يكون نتيجة التهاب المفاصل في الفقرة الأولى أو الثانية أو الثالثة من العمود الفقري. قد يكون أيضًا بسبب تغيرات في البنية العظمية لرقبتك أو التهاب الأوعية الدموية في رأسك.

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أعراض صداع خلف الرأس

تشمل أعراض صداع خلف الرأس الألم الشديد في الجزء الخلفي من الرأس والرقبة والذي يزداد سوءًا عند الوقوف أو الجلوس.

عادة ما يتحسن الصداع الناتج عن الضغط المنخفض بعد الاستلقاء لمدة نصف ساعة. يستيقظ بعض الأشخاص الذين يعانون من تلك النوع من الصداع مع بعض أعراص الصداع الخفيف الذي يزداد سوءًا خلال اليوم.

تحدث مع طبيبك حول العلاجات. عادة يمكنك علاج هذا الصداع باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات، أو مرخيات العضلات، أو كليهما.

متى يجب القلق بشأن الصداع في مؤخرة رأسي؟

الصورة من موقع freepik

يمكن عادةً علاج الصداع في المنزل؛ ومع ذلك، يجب تقييم الصداع الثانوي والصداع الذي يسبب أعراضًا حادة من قبل المتخصصين في مجال الصحة لاستبعاد الأسباب الكامنة.

إذا كان ألم الصداع الذي تعاني منه مفاجئًا أو شديدًا أو مصحوبًا بالأعراض التالية، فاستشر طبيبك لتقييم ما يمكن أن يسبب الصداع في هذه المنطقة:

ارتباك

فقدان الذاكرة

فقدان التوازن

تغيرات الرؤية

كلام غير واضح

آلام الرقبة أو تصلب الرقبة

النوبات

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المصدر: مايوكلينك