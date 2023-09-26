شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتصحى مش فى المود.. 6 طرق للاستيقاظ فى حالة مزاجية جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما يصاحب البعض مزاج سيئ عند الاستيقاط مبكرا مع عدم الرغبة فى القيام بأى شيء أو الشعور بالقلق والتوتر دون سبب، ولكن فى حقيقة الأمر يكون هذا الشعور نتيجة عدة عوامل.

أوضح الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى كلية الطب جامعة المنصورة، أن الاستيقاظ صباحا بمزاج سيئ هو أمر طبيعى لأن الجسم يفرز هرمون الكورتيزون أثناء النوم، الذى يعمل على الشعور بمزاج سيئ وتكون فترة الصباح أقل فترة مزاجية في اليوم بالنسبة للشخص، ويبدأ تحسن المزاج تدريجياً مع مع الوقت .

وأشار أستاذ الطب النفسى في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن هناك عدة عوامل تزيد من الشعور بمزاج سيئ وقت الاستيقاظ منها عدم الحصول على القسط الكافى من النوم، حيث من الطبيعى أن يحصل البالغون على من 6 إلى 8 ساعات لأن الجسم إذا لم يصل إلى مرحلة النوم العميق قد نشعر بالتعب فور الاستيقاظ، حيث إن للنوم 3 مراحل، المرحلة الأخيرة هي مرحلة النوم العميق الذى يعطى الجسم الراحة والاسترخاء وقت النوم.

وأضاف أنه يمكن تحسين المزاج فترة الصباح فور الاستيقاظ من خلال اتباع التالى:

1. لا تتناول طعاما ثقيلا قبل النوم لانه يسبب الارتجاع أو مشاكل في الهضم، وهو ما يسبب عدم الراحة أثناء النوم.

2. الابتعاد عن شرب المنبهات مثل القهوة والشاى ومشروبات الطاقة قبل النوم لأنها تسبب الأرق ولا يدخل في مرحلة النوم العميق .

3. تجنب قبل النوم مشاهدة مشاهد عنف أو التعرض لمشاكل لأن الدماغ يعمل طوال ويبقى مشغولا وتستيقظ صباحا كأنك مجهد.

4. ممارسة رياضة متوسطة وليست عنيفة قبل النوم 3 ساعات.

5. اخذ حمام دافئ قبل النوم يساعد على استرخاء العضلات.

6. الابتعاد عن الأضواء الزرقاء بالغرفة أثناء النوم منها أضاءة الهاتف أو اللاب توب وغيرها من الإضاءات المؤذية للعين لأنها تؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين وهو هرمون مهم للمناعة والشعور بالراحة في النوم.