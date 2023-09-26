10 أسباب لفقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر عند الأطفال

قد تفكر الأمهات في خسارة الوزن المتعمد لأطفالهن، الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة تحت إشراف الطبيب. ومع ذلك، فإن فقدان الوزن غير المقصود للأطفال يكون مفاجئاً، وقد يحدث لعدة أسباب يمكن التحكم فيها، ولكن إذا ظهرت على الطفل أعراض أخرى مصاحبة، مثل فقدان الشهية المفاجئ والقيء، فمن الجيد استشارة الطبيب لتجنب المضاعفات المحتملة. فيما يلي، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، الأسباب المختلفة وراء فقدان الوزن عند الأطفال، وأهم الأعراض التي يجب الانتباه إليها، وكيفية فقدان الوزن بشكل صحي.

الأسباب المحتملة لفقدان الوزن غير المقصود عند الأطفال

تعتبر تقلبات الوزن بين الأطفال شائعة، وإذا فقد طفلك بعض الوزن مع مرور الوقت، فلا داعي للقلق. يمكن أن يكون النمو السريع والبلوغ وضغط الامتحانات من أسباب ذلك. ومع ذلك هناك عدة أسباب أخرى لفقدان الوزن غير المبرر عند الأطفال:

1. العادات الغذائية الخاطئة

يجب أن يتناول الأطفال نظاماً غذائياً متوازناً لمساعدتهم على النمو السليم، فعندما لا يتناول الأطفال السعرات الحرارية الكافية، فإنهم يفقدون بعض الوزن. وتعد هذه الحالة الصحية مؤقتة، وقد تختفي بمجرد أن يبدأ الطفل في اتباع نظام غذائي متوازن من حيث السعرات الحرارية.

2. ممارسة الأنشطة المختلفة

ينغمس الأطفال في ممارسة التمارين والأنشطة المختلفة التي تزيد من احتياجات الجسم من الطاقة. يجب على الآباء استشارة اختصاصي تغذية للتأكد من معدل احتياجات الطفل من الطاقة والحصول على خطة النظام الغذائي المناسبة للحفاظ على مستويات التغذية المطلوبة للطفل.

3. الإجهاد النفسي

قد يفقد الأطفال الوزن بسبب الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها الطفل؛ مثل طلاق الوالدين، والتنمر من قبل زملائه في المدرسة، وقد تؤثر تلك التغيرات على عاداتهم الغذائية وتسبب لهم الإجهاد النفسي المزمن المصحوب بالقلق والاكتئاب وفقدان وزن الجسم.

4. اضطرابات الأكل

اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية، هي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية؛ تجعل الطفل ينغمس في نمط أكل مقيد للغاية يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مستمر وشديد، مما يؤدي إلى مزيد من فقدان الوزن ومشاكل النمو. وتعد تلك الاضطرابات شائعة عند الفتيات، خاصة في سن المراهقة.

5. أمراض قصيرة المدى

يمكن لبعض الأمراض، مثل نزلات البرد أو إنفلونزا المعدة، أن تجعل الأطفال يفقدون الوزن. اعتماداً على شدة العدوى، يستعيد معظم الأطفال وزنهم المفقود بمجرد علاج تلك الأمراض، ويكونون قادرين على اتباع نظام غذائي منتظم.

6. مشاكل الأعصاب والفم

الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الفم، مثل الحنك المشقوق ومشاكل الأعصاب العصبية، مثل الشلل الدماغي، يمكن أن يواجهوا صعوبات في التغذية والبلع. هذه الصعوبات يمكن أن تقلل من تناولهم للطعام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المقصود.

7. اضطرابات الجهاز الهضمي

غالباً ما تؤثر اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل مرض التهاب الأمعاء والمرض البطني، على الهضم السليم وامتصاص الطعام. بالإضافة إلى أنها تؤثر على شهية الطفل، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود مع مرور الوقت.

غالباً ما تؤثر اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل مرض التهاب الأمعاء والمرض البطني، على الهضم السليم وامتصاص الطعام. بالإضافة إلى أنها تؤثر على شهية الطفل، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود مع مرور الوقت.

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8. المشاكل الهرمونية

تؤثر المشاكل الهرمونية، مثل مرض أديسون (قصور الغدة الكظرية)، وفرط نشاط الغدة الدرقية، ومرض السكري من النوع الأول، على عملية التمثيل الغذائي للطفل، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. من المرجح أن تظهر على الأطفال الذين يعانون من مشاكل هرمونية أعراض إضافية، مثل آلام البطن والقيء والإسهال، بناءً على نوع الاضطراب.

9. الاضطرابات الوراثية

يمكن أن تسبب بعض الاضطرابات الوراثية، مثل التليف الكيسي، فقداناً غير مقصود للوزن. يتميز التليف الكيسي بفقدان الوزن غير المقصود، على الرغم من وجود شهية زائدة لدى الطفل.

10. تناول بعض أنواع الأدوية

قد تسبب أدوية الأمراض المزمنة أو الحادة فقدان الوزن كأثر جانبي. إذا كان طفلك يتناول دواءً معيناً ويفقد الوزن، استشيري طبيبك. غالباً ما ترتبط مضادات الصرع وبعض مضادات الاكتئاب بفقدان الوزن.

كما قد تسبب الأمراض الخطيرة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو السل أو فيروس نقص المناعة البشرية، فقدان الوزن عند الأطفال.

علامات وأعراض فقدان الوزن غير الطبيعي

تعتبر التقلبات المؤقتة في الوزن عند الأطفال ظاهرة شائعة. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تصبح مقلقة عندما تصاحبها أعراض إضافية، مثل:

الضعف العام والخمول.

النعاس المفرط أو الأرق.

فقدان الشهية.

القيء أو الإسهال أو الإمساك.

الجفاف وقلة التبول.

السعال والتهاب الحلق.

عدم ارتياح في البطن.

الحمى.

الدوخة والإغماء.

تعتبر آلام الأذن وألم الصدر وتوقف النمو واضطرابات الدورة الشهرية والشعور بالبرد من الأعراض الأخرى لفقدان الوزن غير الطبيعي لدى الأطفال.

علاج فقدان الوزن عند الأطفال

يعتمد علاج فقدان الوزن على سبب الحالة. يمكن علاج الأمراض الشائعة، مثل الإنفلونزا، التي تسبب فقدان الوزن ويمكن أن تتطلب الحالات الصحية المزمنة والمعقدة، مثل مرض التهاب الأمعاء، والاضطرابات الوراثية، والمشاكل الهرمونية، رعاية طويلة الأمد تحت إشراف أخصائي.

المضاعفات المحتملة لفقدان الوزن غير المبرر

قد يؤدي فقدان الوزن على المدى الطويل دون مراقبة لدى الأطفال إلى زيادة خطر حدوث مشاكل مثل التعب المزمن وفقر الدم وضعف العضلات والعظام. اعتماداً على السبب الكامن وراء فقدان الوزن ومدى فقدانه، يمكن أن يعاني الطفل أيضاً من نقص التغذية. وقد يواجه الطفل أيضاً مشكلات نفسية، مثل ضعف التركيز وضعف الصورة الذاتية. وفي الحالات القصوى، قد يؤدي ذلك إلى تأخر النمو وتراجعه.

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