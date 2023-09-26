من المحتمل أن تأخذي طفلك إلى الطبيب عندما تلاحظين مشاكل صحية. ولكن هل تولين اهتماماً كافياً للمشاكل النفسية والعقلية لطفلك؟ يعد كلّ من الضغط النفسي والاكتئاب أمراً شائعاً جداً عند الأطفال. إلا أنه في المقابل لا تستطيع الامهات إدراكها بسهولة، فقد يواجه طفلك الكثير من المشاكل النفسية، والتي يمكن أن تسبب العديد من الاضطرابات العقلية الخطيرة. فيما يلي، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، أهم الأعراض التي قد تظهر على طفلك التي تتطلب منك عرضه على استشاري نفسي؛ للتأكد من اتزان الطفل العاطفي. إليك 7 علامات تدل على حاجة طفلك لطبيب نفسي:

1. العزلة الاجتماعية

تعتبر العزلة الاجتماعية مشكلة رئيسية لعدد كبير من الأطفال، فلا يمكنهم التواصل مع أصدقائهم أو التفاعل معهم، بل في المقابل قد يميل طفلك إلى الانسحاب الاجتماعي أو العزلة.

2. العدوانية والعنف

قد تؤدي الخلافات الأسرية أو الدائرة الاجتماعية للأطفال إلى إصابة الطفل بالعدوانية والعنف، فإذا لاحظت أن طفلك أصبح عدوانياً بشكل متزايد، ويعاني من الكثير من نوبات الغضب، فيجب أن تعلمي أن الوقت قد حان لعرض طفلك على معالج النفسي. فيعد كلّ من العنف والعدوان عند الأطفال من الأعراض السلبية التي يمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد في حياة الطفل.

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3. القلق المفرط

في الحالات العادية، قد يبكي الأطفال على شيء ما ويصمتون بمجرد حصولهم عليه. ومع ذلك، إذا لاحظت أن طفلك أصبح صامتاً وقلقاً، فاعلمي أن هناك خطأ ما لديه. الاستشارة في الوقت المناسب قد تعالج هذا الاضطراب الذي قد يؤثر على مسار حياته وأنشطته.

4. التغير في عادات النوم والأكل

علامات عديدة تظهر لدى طفلك تشير إلى تعرضه للعديد من المشاكل الصحية والنفسية، تعد أهم تلك العلامات التي يمكن ملاحظتها هي تغير عادات النوم لديه، سواء النوم لفترات طويلة، أو معاناته من الأرق أو التبول اللاإرادي، كما قد يكون اضطراب الأكل مثل فقدان الشهية أو الأكل بنهم أحد الأسباب التي تدفع الأم إلى اصطحاب طفلها إلى الطبيب النفسي؛ لأنها تعد مؤشراً على إصابة الطفل بالعديد من المشكلات النفسية، مثل القلق والاكتئاب واضطراب الوسواس القهري، وغيرها من مشكلات الصحة العقلية.

5. إيذاء النفس

في حال وجدت طفلك يجرح نفسه أو يحفر أظافره أو يصيب الجلد بكدمات عمداً، يجب عليك أخذه إلى طبيب نفسي. لا ينبغي أبداً تشجيع هذه السلوكيات؛ لأنها تنمو لتسبب مشاكل إدراكية خطيرة على المدى الطويل.

أيضاً قد تلاحظين أن طفلك يغامر بأفكار غير مناسبة لعمره. على سبيل المثال، قد يفكر باستمرار في الموت ويطرح الأسئلة المتعلقة به. يجب التعامل مع مثل هذه السلوكيات بحزم؛ حتى لا تؤثر على نفسية طفلك.

الإصابة بالتأخر في مراحل النمو لا يعني أن طفلك سيتوقف عن النمو واكتساب مهارات جديدة، فهناك العديد من العلاجات والأنشطة اليومية التي يمكن أن تساعد الأطفال في اكتساب مهارات جديدة والتغلب على مجموعة كبيرة من تحديات النمو، والتي قد ينصحك بها المعالج النفسي.

6. نوبة الغضب

يجب أن يكون التعليم تجربة ممتعة للأطفال. ومع ذلك، إذا لاحظت أن طفلك يشعر بعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة، فهذا يعني أنه لا يحصل على البيئة المناسبة هناك، فعلى سبيل المثال قد يكون الطفل يتعرض للتنمر من قبل أصدقائه، لذا تحدثي معه عن ذلك، وإذا فشلت في الحصول على إجابة مُرضية، عليك بزيارة الطبيب المعالج.

7. الإدمان على ألعاب الفيديو

يجب أن يكون الإدمان على ألعاب الفيديو مصدر قلق كبير، خاصة عندما يفشل الطفل في العثور على اهتمام بأي بديل آخر. يمكنك تقديم كل الاقتراحات والترفيه الممكنة له. إذا لم ينجح أي شيء، فالخيار الوحيد المتبقي أمامك هو اصطحابه إلى معالج نفسي. كلما قل إدمانه، كان ذلك أفضل؛ لتعزيز ذكائه وجميع مهاراته.

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