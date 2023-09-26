شكرا لقرائتكم خبر عن telegraph: دراسة أظهرت أن دواء مضادا لكورونا مرتبط بظهور متغيرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة " telegraph"، البريطانية أن عقارًا مضادًا للفيروسات حصل على تصريح استخدام طارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في ديسمبر 2021، قد يكون مرتبطًا بطفرات في الفيروس، حيث يعمل الدواء عن طريق إحداث طفرات في الفيروس على إضعافه ومن ثم قتله، وبالتالي تقليل كمية الفيروس في الجسم.

لكن الدراسة، التي أجراها فريق من الأكاديميين المقيمين في المملكة المتحدة، وجدت أنه في بعض المرضى، لم ينجح الدواء في قتل الفيروس ولكنه سمح للفيروس المتحور بالانتشار فقط، وبالتالى ساعد في تطور متغيرات كورونا.

ويقول الخبراء إن بعض الطفرات التي أحدثها الدواء كانت مشابهة لتلك الموجودة في متغيرات دلتا وأوميكرون، ومع ذلك، تقول الدراسة إنه لا يوجد دليل على أن الدواء قد خلق أي متغيرات معروفة مثيرة للقلق بالفعل، وقام العلماء بمعالجة التسلسل الجيني لأكثر من 15 مليون مسحة من فيروس كورونا وتتبعوا وقت حدوث طفرة.ووجدوا ارتفاعًا حادًا في الطفرات في عام 2022 عندما تم استخدام الدواء للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين كانوا أكثر عرضة للخطر، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأظهرت الأدلة أيضًا أن التغييرات التي يحدثها الدواء في الفرد قد تنتقل أحيانًا إلى أشخاص آخرين.

ووفقا للباحثين، فإن النتائج من المهم أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الفوائد والمخاطر الشاملة للدواء والأدوية المماثلة، وقالوا إن احتمال حدوث طفرات مستمرة ناجمة عن مضادات الفيروسات يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتطوير أدوية جديدة تعمل بطريقة مماثلة".