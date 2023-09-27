شكرا لقرائتكم خبر عن من الأفوكادو إلى السبانخ.. 5 أطعمة تحافظ على صحة الجسم والعقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية الجيدة يمكن أن تؤخر عملية الشيخوخة وتحافظ على الصحة البدنية والعقلية مع تقدمك في السن، و هناك بعض الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يمكن أن تحدث فرقا ملحوظا في الصحة العامة ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

الأفوكادو:

يعتبر الأفوكادو، بما يحتويه من دهون أحادية غير مشبعة، وسيلة لذيذة لدعم وظائف المخ والذاكرة، فهو يعزز من زيادة الدهون غير المشبعة المفيد للصحة، وتعزز صحة القلب وتحافظ على الوزن، وتحتوى على الهرمونات المفيدة لصحة الأمعاء والمعدة والهضم ، لذا يجب أن يتضمن النظام الغذائي الصحى.

عين الجمل:

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة،كما يحتوي على مركبات مثل البوليفينول التي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد تناول الجوز بانتظام في تقليل الالتهابات في الجسم ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعد الجوز وجبة خفيفة مريحة لتعزيز الدماغ.

السبانخ:

تحتوي السبانخ على حمض الفوليك، ويمكن أن تساعد في تأخير التدهور المعرفي، قم بإدراجه في وجباتك للحصول على خيار صحي للدماغ.

بذور الكتان:

هذه البذور الصغيرة مليئة بالأوميجا 3 والألياف ومضادات الأكسدة، مما يفيد صحة الدماغ والقلب، كما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويخفيف الإمساك، بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يخفض أيضًا مستويات الكوليسترول الضار ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب أضفها إلى العصائر أو الزبادي أو المخبوزات.

الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة (70% كاكاو أو أكثر) على مركبات الفلافونويد التي تدعم الذاكرة والوظيفة الإدراكية، استمتع بها باعتدال كعلاج لذيذ مع فوائد تعزيز الدماغ.