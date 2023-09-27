شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكري.. 4 أخطاء شائعة تجنبها للحفاظ على مستويات السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية جزءًا مهمًا من إدارة مرض السكري، إذا ترك دون السيطرة عليه، فإنه يمكن أن يساهم في بعض المضاعفات الشديدة، ومع ذلك، يرتكب الكثيرون أخطاء صغيرة دون قصد على أساس يومي، مما قد يؤدي إلى تفاقم مستويات السكر في الدم، يلعب نظامك الغذائي ونمط حياتك دورًا حاسمًا في إدارة مرض السكري، وإليك قائمة من الأخطاء الشائعة التي يجب عليك تجنبها إذا كنت مصابًا بمرض السكري، وفقا لما نشره موقع " ndtv".





إدارة مرض السكري بشكل فعال عن طريق تجنب هذه الأخطاء الأربعة الشائعة1. تناول الأطعمة المصنعة

تناول الأطعمة المصنعة مثل الكاتشب ورقائق الذرة والبسكويت محملة بالسكريات المخفية تعد غير صحية وتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، فيجب عليك اختيار وجبات خفيفة صحية ومحضرة في المنزل للتغلب على آلام الجوع، يمكن أن يساعد إعداد الوجبات الخفيفة في المنزل على تجنب السكر الزائد ويمنحك أيضًا تحكمًا أفضل في المكونات.

2. اتباع نمط حياة غير مستقر

إن البقاء نشيطًا بدنيًا مفيد لصحتك الجسدية والعقلية، ويمكنه أيضًا مساعدة مرضى السكري في إدارة نسبة السكر في الدم، عدم التحرك بما فيه الكفاية يمكن أن يسبب زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين، المشي أو اليوجا مفيدان لمرضى السكري، ليس عليك ممارسة التمارين الشاقة.

3. عدم فحص المؤشر الجلايسيمي للأطعمة قبل تناولها

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI) يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، من ناحية أخرى، الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض لها تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم. لذلك، تحقق من درجة الجهاز الهضمي للأطعمة قبل تناولها للتأكد من إطلاق الجلوكوز بشكل ثابت في مجرى الدم.

4. عدم تناول ما يكفي من الألياف

الألياف مفيدة لصحتك بعدة طرق، ويمكن أن يساعد أيضًا في إدارة مرض السكري، تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين وتعزيز صحة الأمعاء، أضف الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي مثل الحبوب الكاملة والفواكه والمكسرات والخضروات والبذور، ستعمل الألياف أيضًا على تعزيز الامتلاء وتساعدك على الحفاظ على وزن صحي.