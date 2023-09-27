صحة ورشاقة

استشاري قلب يحذر من القلق النفسي والحزن الشديد

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من القلق النفسي والحزن الشديد.

وقال «النمر»، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، «تويتر» سابقًا، إن «من أهم أسباب الضغط المُتَقَلِّبِ (صعودا ونزولا) القلقُ النفسي الشديد».

وتابع «د.خالد»، إن «الحزن الشديد يزيد من احتمالية انقباض الشرايين التاجية وبالتالي احتمالية حدوث الجلطة».

يذكر أن شدة القلق والحزن يرتبطان بأعراض نفسية وفسيولوجية تؤثر سلباً في الصحة وتتزايد تداعياتها إلى حدوث أمراض.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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