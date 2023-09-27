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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشاري قلب يحذر من القلق النفسي والحزن الشديد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
حذر استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من القلق النفسي والحزن الشديد.
وقال «النمر»، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، «تويتر» سابقًا، إن «من أهم أسباب الضغط المُتَقَلِّبِ (صعودا ونزولا) القلقُ النفسي الشديد».
وتابع «د.خالد»، إن «الحزن الشديد يزيد من احتمالية انقباض الشرايين التاجية وبالتالي احتمالية حدوث الجلطة».
يذكر أن شدة القلق والحزن يرتبطان بأعراض نفسية وفسيولوجية تؤثر سلباً في الصحة وتتزايد تداعياتها إلى حدوث أمراض.