أستاذ مساعد في أمراض القلب يحذر: زيوت الأسماك وبعض المكملات الغذائية ضارة.. وقلة النوم تسبب الشيخوخة المبكرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حذر “فواز العنزي” الأستاذ المساعد في أمراض القلب من تناول زيوت الأسماك وبعض المكملات الغذائية.

وقال خلال حديثه في برنامج “صباح العربية”، إن تناول زيوت الأسماك وتعاطي بعض المكملات الغذائية، من الممكن أن يكون ضارا ويسبب مشاكل صحية لجسم الإنسان.

وبين أن عدد ساعات النوم يجب ألا يقل عن 6 ساعات وألا يزيد على 9 ساعات، مشيرا إلى أن النوم يعمل على تخفيض درجات نبضات القلب واسترخاء الجهاز العصبي.