كيفية التخلص من عادة فقع الحبوب من الوجه

الحبوب وبثور الوجه من أكثر الأشياء المزعجة التي تُصيب الكثيرين خاصة في مرحلة الشباب، ويمكن تطوير العديد من الحالات والسلوكيات نتيجة الإصابة بحب الشباب، مثل مراقبة الحبوب باستمرار في المرآة، وقد يتطور الأمر إلى محاولة فقع هذه الحبوب، وهو ما يُسمى اضطراب Acne Excoriée.

وهناك العديد من أسباب فقع الحبوب في الوجه، إذ يقول الدكتورة أبيجيل كلاين من مركز أبحاث الأمراض الجلدية في كلية الطب في ويك فورست: "قد يشعر بعض الأشخاص بالسيطرة والرضا لأنهم يعالجون أنفسهم عندما يقومون بفقع البثور، لأنهم يقومون بتنظيف أو تخليص أجسادهم من شيء لا ينتمي إليهم".

ويؤدي فقع الحبوب إلى التسبب في الإصابة ببثور وندبات في الوجه، وهي حالة أكثر شيوعاً عند الإناث المراهقات مقارنة بالذكور، وعادة ما ترتبط هذه الحالة بالاكتئاب، أو القلق، أو الوسواس القهري، أو تشوه الجسم، أو المحفزات العاطفية.

كيف تعرفين أنكِ مُصابة باضطراب فقع الحبوب Acne Excoriée؟

يتم تطوير هذا الاضطراب بمرور الوقت من خلال "الالتقاط المتكرر للجلد"، فلا يولد الناس بهذا الاضطراب، ولكن اضطرابات السمات، والسلوكيات المكتسبة، وضغوطات الحياة يمكن أن تكون عوامل مساهمة. ومن الطبيعي تماماً أن تقومي بفقع الحبوب أو البثور من حين لآخر، ولكن يصبح الأمر مثيراً للاشمئزاز عندما لا تتمكنين من التوقف ويتحول الأمر إلى عادة لا يُمكن الإقلاع عنها.

طرق التخلص من عادة فقع الحبوب

من الممكن التخلص من عادة فقع الحبوب من خلال مزيج من الإدارة الذاتية، والتطهير المناسب للجلد لمنع العدوى، والعلاج، والتعديلات السلوكية.

وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتجاوز الأمر، لأنَّ الجزء النفسي منه يمكن أن يحدث ويختفي، اعتماداً على حياة الشخص والمحفزات. وينصح الأطباء بأن أفضل شيء يُمكن أن يفعله من يعاني من هذا الاضطراب هو إزالة أي شيء يمكن أن يشكل محفزاً، مثل المرآة. ويمكن أيضاً اتباع النصائح التالية للتخلص من عادة فقع الحبوب:

-ارتداء القفازات عندما يكون ذلك ممكناً.

-الحرص على أن تكون أظافركِ قصيرة.

-تدوين اليوميات لمتابعة عدد مرات تكرار محاولات فقع الحبوب.

-تطبيق قطع من الثلج على بشرتكِ إذا شعرت بالرغبة في فقع الحبوب.

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