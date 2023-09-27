الأنشطة الشتوية التي يجب تجنبها أثناء الحمل

عادة ما يكون الشتاء أكثر متعة من الصيف بالنسبة للنساء الحوامل، من حيث القدرة على الحركة والنشاط، اعتماداً على وجود الشمس وانعكاسها الدافئ على الجسم، بجانب تحفيز برودة الشتاء على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. كما تساعد البرودة واحتياج الجسم لمزيد من الطاقة أيضاً على انفتاح شهية الحامل تجاه بعض الأطعمة المغذية.

وللشتاء جانب آخر؛ حيث تتأثر الحامل بالعدوى والسعال ونزلات البرد التي تسبب لها آلاماً وأوجاعاً. ولهذا هناك أنشطة شتوية يجب تجنبها أثناء الحمل حرصاً على سلامة الحامل والجنين.

اللقاء وأستاذ طب النسا والتوليد مروان الحكيم للشرح والتفصيل.

1- بعض النصائح حول موسم الشتاء

يميل فصل الشتاء إلى جعل الحوامل يتجنبن شرب الماء، أو ينسيْنَه من دون وعي منهن، وهو أمر سيئ للأمهات الحوامل.

حيث يحتاج الجسم إلى المزيد من الماء خلال الشتاء لأن الهواء جاف جداً، ولن تكون محاولة استبدال الماء بسوائل أخرى مفيدة.

وعلي الحامل أن تكون على دراية أيضاً بكمية المياه التي تحتاجها يومياً، حيث إن الجفاف يمكن أن يسبب المخاض المبكر بالإضافة لمشكلات أخرى.

ونظراً لأن الحمل يضعف جهاز المناعة، تُنصح الأمهات الحوامل بتلقي لقاح الإنفلونزا، لحماية حملها، ومنع الصعوبات التي يمكن أن تسببها الإنفلونزا.

وكثيراً ما تضطر بعض الحوامل للاستمرار في العمل خلال شهور الحمل، ومع ذلك لابد من مراعاة أن الحمل قد يمثل تحديات في مكان العمل.

2-أنشطة ترتبط بفصل الشتاء

يبحث الإنسان عموماً في ظل برودة الشتاء، على الحركة والنشاط للتدفئة، كما يميل البعض للتنقل والسفر، وهناك من الحوامل من تدفعها البرودة لتناول طعام أكثر، وبذل مجهود أكبر لتنظيف المنزل، وكثيراً ما تقوم ببعض الرياضيات.

في هذا الإطار من الحركة والأنشطة الشتوية لابد من الحرص والانتقاء والتفريق بين المفيد والضار؛ بين ما يصح للحامل أن تقبل عليه، وما عليها أن تتجنبه.

3-أنشطة شتوية رياضية يجب تجنبها

وهي التي تعرض الحامل للسقوط مثل: التزلج، وركوب الخيل.

التي تعرض الحامل للضربات مثل: الرياضة القتالية، والملاكمة.

المجهدة التي تزيد سرعة ضربات القلب بحركات إيقاعية سريعة.

الغطس؛ حيث إن انقطاع التنفس المؤقت يضر بالجنين، وكذلك الهرولة؛ لتجنب خطر الترنح والالتواء.

تسلق الجبال؛ نظراً إلى انخفاض الأكسجين في هذه الأماكن العالية.

كرة المضرب؛ لأنها تتطلب ذهاباً وإياباً بشكل قاسٍ ومتكرر على الحامل.

أنشطة تنظيف المنزل بدون كيماويات

مهمة الحامل أن تدرك كيفية التخفيف من آلام ومضايقات الحمل الشائعة، وتجنب تعريض حياتها وجنينها للخطر؛ حيث ترتكب كثير من النساء أخطاء في حق أنفسهن وأجنتهن خلال الحمل، بمجموعة من العادات والأنشطة عليها التوقف عنها خلال هذه المرحلة.

استخدام المواد الكيميائية في التنظيف

لا مانع من أن تقوم الحامل بتنظيف المنزل كنوع من النشاط الشتوي، ولكن بشرط عدم استخدام المواد الكيميائية الضارة؛ لأنها يمكن أن تؤثر على صحة الجنين، وبالتالي يفضل الاستعانة بشخص في تنظيف المنزل خلال فترة الحمل لتفادي أضرار هذه المواد الكيميائية.

كما ينصح بعدم تناول المشروبات الغنية بالكافيين -للتدفئة- خلال الحمل، أو عدم الإفراط في تناولها، لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب، وينطبق ذلك على مختلف المشروبات الغنية بالكافيين مثل؛ الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، كما يتوفر الكافيين في الشوكولاتة.

الجلوس في ماء ساخن

تعتقد بعض النساء أن الجلوس في ماء دافئ أو ساخن خلال الشتاء، سوف يساعد على الشعور بالدفء والاسترخاء، وهذا التفكير خطأ، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يؤدي لتشوهات الجنين، وخاصةً في ثلاثة الأشهر الأولى من الحمل.

لا ينصح بالجلوس في ماء دافئ أو غرفة الساونا خلال فترة الحمل، وكذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس الشتوية الضارة، في الوقت ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

4-تابع.. التخفيف من الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

لا تشكل الحركة ضرراً على الحامل والجنين، على أن تحصل على قدر كافٍ من الراحة، ولا تستمر في القيام بحركات غير مريحة لفترة طويلة.

مثل الوقوف أو المشي لمسافات طويلة، فهذا يسبب ضغطاً كبيراً على الساقين والقدمين، ويؤدي للشعور بألم في الظهر ومختلف أجزاء الجسم، فضلاً عن الإصابة بالتورم.

وفي المقابل، ينصح بعدم البقاء في الفراش طوال الوقت، حيث يتسبب هذا في تيبس العظام والمفاصل والشعور بألم عند القيام بأي حركة.

يمكن للحامل ممارسة الرياضيات الخفيفة وفقاً لرأي الطبيب مثل: المشي والتمارين البسيطة التي لا تؤثر على الجنين.

ولكن ينبغي الابتعاد عن الرياضة العنيفة التي تشكل خطورة على الأم والطفل، وتزيد فرص الإصابة بالإجهاض.

كما يجب الابتعاد عن الأنشطة التي يزداد فيها خطر السقوط مثل: التزلج والتزحلق على الجليد أو تسلق الجبال وركوب الخيل وغيرها.

حمل أشياء ثقيلة

يستلزم الامتناع عن حمل الأشياء الثقيلة خلال الحمل لأنه يمكن أن يؤدي إلى مخاطر عديدة، حيث إن الأشياء الثقيلة تشكل ضغطاً كبيراً على الأم والجنين والإصابة بمشاكل العظام والمفاصل، وعند القيام بحمل شيء حتى وإن كان خفيفاً، فيجب الحرص على حمله بطريقة صحيحة؛ حتى لا يسبب أذى للحامل مما ينعكس على الجنين.

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