أعراض الحمل العنقودي

يحدث الحمل العنقودي عندما تكون هناك مشكلة في البويضة المخصبة، ما يعني أن الطفل والمشيمة لا يتطوران بالطريقة التي ينبغي أن يكونا عليها بعد الحمل. واعلمي أن يتمكن الحمل العنقودي لن يبقى الجنين على قيد الحياة. يحدث ذلك بالصدفة وهو نادر.

كيف تكتشفين أن لديك حملاً عنقودياً؟

قد لا يكون للحمل العنقودي أي أعراض، أو أن أعراضه قد تترافق أعراض الحمل.

وعادة ما يتم الكشف عن وجود حمل عنقودي خلال الفحص بالموجات فوق الصوتية للحمل الأول في الأسبوع 8 إلى 14 تقريباً. وتكتشفها بعض الحوامل بعد انتهاء حملهن بالإجهاض.

لذلك اتصلي بطبيبك إذا كان لديك هذه الأعراض:

إذا كان لديك أي نزيف أو إفرازات داكنة من الرحم

إذا كنت تشعرين أو تمرضين في كثير من الأحيان وتعانين من (غثيان الصباح الشديد)

إذا كنت تعتقدين أن بطنك يبدو أكبر مما ينبغي في مرحلة الحمل

أسباب الحمل العنقودي

يحدث الحمل العنقودي بالصدفة. وقد تكونين أكثر عرضة له إذا:

كنت حامل صغيرة في العشرينات أو يزيد عمرك عن 45 عاماً عندما تصبحين حاملاً

كان لديك حمل عنقودي من قبل

أنت من أصول آسيوية

أنواع الحمل العنقودي

ما الذي تحتاجين إليه في حالة الحمل العنقودي؟

لا بد لطبيبك أن يتحقق من الآتي:

1 – إجراء اختبارات الدم للتحقق من مستوى هرمون الحمل hCG، والذي عادة ما يكون أعلى من الطبيعي في الحمل العنقودي.

2 – تخضعين لفحص بالموجات فوق الصوتية.

قد يكون اكتشاف وجود حمل عنقودي أمراً صعباً للغاية. لكن يمكن للطبيب أن يقدم لك النصائح حول الدعم المتاح.

علاج الحمل العنقودي

لن يتمكن الحمل العنقودي من البقاء على قيد الحياة. وقد ينتهي الأمر من تلقاء نفسه، بالإجهاض. وإذا لم يحدث ذلك، فعادةً ما يتم علاجه بإجراء الإجهاض حيث يتم إعطاؤك عادةً مخدراً عاماً قبل الإجراء، حتى تكوني نائمة. وفي بعض الأحيان قد تتمكنين من تناول الدواء لإنهاء الحمل العنقودي. وبعد الإجهاض ستخضعين لاختبارات دم وبول منتظمة للتحقق من عودة مستوى هرمون hCG إلى طبيعته. وإذا لم يعد مستوى الهرمون لديك إلى طبيعته فسوف تحتاجين إلى مزيد من العلاج.

هل يمكنني إنجاب طفل بعد الحمل العنقودي؟

يمكنك ممارسة العلاقة الزوجية بمجرد أن تشعري بالاستعداد، ولكن من المهم استخدام وسائل منع الحمل أثناء حصولك على العلاج، لأن وجود الحمل العنقودي لا يؤثر على فرص الحمل مرة أخرى. لكن من المهم الانتظار حتى يخبرك طبيبك أن الأمر آمن قبل البدء في محاولة إنجاب طفل.

أنواع الحمل العنقودي

يُطلق على الحمل العنقودي أحياناً اسم الشامة المائية، وهناك نوعان له:

الحمل العنقودي الكامل: وهو المكان الذي تنمو فيه الخلايا غير الطبيعية في الرحم بعد الحمل ولا توجد أي علامة على وجود طفل.

الحمل العنقودي الجزئي: وفيه قد تكون هناك علامات مبكرة للطفل، لكنه لا يستطيع النمو أو البقاء على قيد الحياة بشكل كامل.

قد يهمك أيضا:

الأنشطة الشتوية التي يجب تجنبها أثناء الحمل

فوائد المحار للحامل والطريقة الآمنة لتناوله خلال فترة الحمل