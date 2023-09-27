جراحة حاسمة تُنقذ حياة سعودية من انسداد المعدة

الرياض - الخليج 365
نجح فريق طبي في جدّة بالسعودية في إنقاذ حياة مريضة عانت تضخماً شديداً في الكبد والطحال في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات.
وقالت الصحة السعودية إن فريق الأشعة التداخلية في مستشفى شرق جدّة تمكن من تشخيص حالة مريضة تم استقبالها في 24 أيلول/سبتمبر بقسم الطوارئ، حيث أكدت الفحوص السريرية والمخبرية والشعاعية أنها تعاني تضخماً في الكبد والطحال مع ارتفاع ضغط الشريان البابي والذي نتج منه دوالي المعدة النزفية.
وبيّن الفريق الطبي المعالج أنه تقرر إجراء تدخل جراحي معقّد من خلال إحداث فُتحة صغيرة في وريد الفخذ، استخدمت فيه القسطرة بتقنية صمّام دوالي المعدة بالصمغ الطبي وبمساعدة اللفائف الطبية المعدنية، وذلك تحت مخدّر موضعي، وتكلّلت الجراحة بالنجاح.
بعدها، نُقلت المريضة الى قسم التنويم ليتابع الأطباء وطاقم التمريض حالتها الصحية الى حين استقرارها وخروجها بالسلامة من المستشفى.
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