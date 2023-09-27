خطوات العناية بالشفاه لتبقى وردية وناعمة

تُعدّ الشفاه من الأجزاء الحساسة في جسم الإنسان، لأنها تتأثر مباشرة وبشكل سلبي بكل العوامل المحيطة بها، وغالباً ما يكون الجلد المحيط بالشفاه عرضة للجفاف والتشقق، لذلك لا بد من اتباع روتين عناية يومي خاص بالشفاه للحفاظ على مظهرها الطبيعي ولونها الوردي.

ومن أهم مستلزمات روتين العناية بالشفاه التي تحتاج إليها كل سيدة لإبقاء لون شفتيها وردياً وطبيعياً وخالياً من التشققات، مقشّر الشفاه، إذ إن تقشير الشفاه من الخطوات الضرورية والأساسية في روتين العناية بالشفاه اليومي والأسبوعي، لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة ويمنحها مظهراً مشرقاً وجميلاً.

أما طريقة الاستخدام فتكون إما من خلال تحضير مقشر شفاه منزلي أو شراء مقشر جاهز من الصيدلية، ومن الضروري تطبيق المقشر على الشفاه مع التدليك بلطف لمدة دقيقتين لعدم إلحاق الضرر بالشفاه، ثم غسلها جيداً بالماء البارد وتجفيف المكان، ومن الأفضل الالتزام بعدها بالترطيب لمنح الشفاه مظهراً مثالياً، ويمكن تكرار هذه الخطوات مرتين في الأسبوع.

ورغم أهمية التقشير، لكن من الضروري التعامل مع روتين العناية بالشفاه بحذر، لأنها منطقة رقيقة جداً وتتطلب الرفق واللطف في التعامل مع التقشير لضمان عدم إلحاق الأذى بالغشاء الرقيق الذي يكسو الشفاه، ويجب ألا تقل الفترة الفاصلة بين مرات التقشير 3 أيام.

وإلى جانب المقشّر، تحتاج الشفاه عادةً إلى الترطيب المستمر، لذلك يُفضّل اختيار أفضل منتجات ترطيب الشفاه بعد التقشير، ولكن من الضروري قبل الترطيب الجيد إزالة آثار المكياج بأنواعه عن الشفاه، وغسلها بغسول يخلو تماماً من المواد الكيماوية القاسية.

ويمكن ترطيب الشفاه بالمرطّب الطبي أو الفازلزين يومياً، خاصة في فصل الشتاء لحمايتها من الجفاف والتشقق. كذلك من الضروري الحفاظ على رطوبة المنطقة المحيطة بالشفاه لضمان عدم ظهور التجاعيد أو الخطوط الدقيقة.

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