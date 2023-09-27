شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نظارات الضوء الأزرق لا تقلل إجهاد العين عند استخدام أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة أجراها الباحثون بجامعة ملبورن، بالتعاون مع جامعة موناش وجامعة سيتي بلندن، أن نظارات الضوء الأزرق لا تقلل من إجهاد العين عند استخدام أجهزة الكمبيوتر، كما أن ارتداء عدسات ترشيح الضوء الأزرق قبل النوم لا يحسن نوعية النوم، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".





قام الباحثون ، بتقييم عدسات ترشيح الضوء الأزرق لدى البالغين من ستة بلدان، شملت 619 بالغاً، مؤكدين أنه لا يوجد أي فائدة من استخدام العدسات المرشحة للضوء الأزرق، بدلاً من العدسات القياسية (الشفافة)، لتقليل إجهاد العين عند استخدام الكمبيوتر.

وأوضح الباحثون أنه تم تقييم ست دراسات إذا كان ارتداء عدسات ترشيح الضوء الأزرق قبل النوم يمكن أن يحسن نوعية النوم، وكانت النتائج مختلطة، شملت هذه الدراسات أشخاصًا يعانون من مجموعة متنوعة من الحالات الطبية، بما في ذلك الأرق والاضطراب ثنائي القطب، لم يتم تضمين البالغين الأصحاء في الدراسات، لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه العدسات تؤثر على جودة النوم لدى عامة السكان.

وأشارت الدراسة، إلى البيانات السريرية المنشورة المحدودة نسبيًا، لا تدعم استخدام عدسات ترشيح الضوء الأزرق لتقليل إجهاد العين باستخدام الأجهزة الرقمية، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه العدسات تؤثر على جودة الرؤية أو النوم، ولا يمكن استخلاص أي استنتاجات حول أي تأثيرات محتملة على صحة شبكية العين.

إذا كنت تعاني من إجهاد العين، أو أي مخاوف أخرى تتعلق بالعين أو الرؤية، فناقش ذلك مع طبيب العيون الخاص بك، يمكنهم إجراء فحص شامل لصحة عينك وبصرك.