شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن اكتشاف الأزمة القلبية عن طريق فحص الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبة القلبية عندما تتراكم الترسبات في الشرايين وتؤدي إلى انسدادها، عندما تمزق هذه اللوحة، تتشكل جلطة دموية تسبب نوبة قلبية ونتيجة لذلك، لا يصل الدم والأكسجين إلى القلب ويبدأ حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لعضلات القلب ويصبح مميتًا، الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب هم أكثر عرضة لمثل هذه الأحداث القلبية، أولئك الذين يعيشون نمط حياة غير صحي ويعانون من مشاكل مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والسكري قد يكونون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، وإليك طرق اكتشافها، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".





تشمل أعراض النوبة القلبية:

ألم الصدر، والضيق، وعدم الراحة، والتعب، والعرق البارد، وحرقة المعدة، والغثيان، وضيق التنفس، في بعض الأحيان تكون النوبات القلبية صامتة، ويمكن أن تبدو الأعراض مثل ألم في عضلات القلب، أو ألم في الفك أو الذراع أو الجزء العلوي من الظهر، أو التعب أو عسر الهضم.

طرق اكتشاف النوبة القلبية:تخطيط كهربية القلب

سيتم إجراء مخطط كهربية القلب (EKG) فور وصولك إلى المستشفى، يسجل الإشارة الكهربائية من القلب ويمكنه اكتشاف الأزمة القلبية، لا تظهر جميع النوبات القلبية في مخطط كهربية القلب الأول، يمكن أن يُظهر مخطط كهربية القلب (ECG) أيضًا دليلاً على نوبة قلبية سابقة.

2. الأشعة السينية

اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية للصدر أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) يمكن أن تساعد أيضًا في تحديد احتمال الإصابة بنوبة قلبية، يمكن أيضًا التوصية بإجراء اختبار الإجهاد الذي يمكن أن يساعد طبيبك في تحديد مقدار الضرر الذي لحق بقلبك.

3. فحص الدم

عندما تحدث نوبة قلبية، يتم إطلاق بروتينات العضلات من القلب من العضلات المتضررة إلى الدم، يتم إطلاق بروتينات عضلة القلب مثل الميوجلوبين، والتروبونين I، والتروبونين R. وتتوفر اختبارات تشخيصية مختلفة مثل اختبارات فحص التروبونين للكشف والقياس الكمي درجة احتشاء عضلة القلب، وكلما زادت القيمة، زاد احتشاء عضلة القلب.

قال الدكتور كالا جيثندر جاين، استشاري أمراض القلب بأحد مستشفيات بالهند: "إن هذه الاختبارات التشخيصية مفيدة ليس فقط في تشخيص النوبات المبكرة، ولكنها أيضًا تتنبأ بتشخيص المريض".