شكرا لقرائتكم خبر عن تخطى وجبة الإفطار يسبب مضاعفات صحية كبيرة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة صينية ، أن عدم تناول وجبة الإفطار على مدى فترة طويلة من الزمن، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية من ضعف الجلوكوز إلى أنواع معينة من السرطان، وأوضحت أن الأشخاص الذين عادة ما يتخطون وجبة الإفطار هم أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان من أولئك الذين يتناولون وجبة الصباح بانتظام، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

قام الباحثون الصينيون بفحص الارتباطات بين تكرار تناول وجبة الإفطار وخطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي (GI) بين 63000 شخص بالغ لا يعانون من سرطان معروف في الأساس.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أولئك الذين أبلغوا عن عدم تناول وجبة الصباح لديهم مخاطر زائدة للإصابة بسرطان المريء وسرطان القولون و المستقيم وسرطان الكبد والمرارة وسرطان القناة الصفراوية خارج الكبد، عدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى ضعف استقلاب الجلوكوز، والالتهابات المزمنة، والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان.

ومن جانبها قالت أخصائية التغذية الهندية شويتا جوبتا، إن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي لأنه يضعف استقلاب الجلوكوز، ويسبب التهابًا مزمنًا ويمكن أن يؤدي إلى تطور الأورام من خلال عمليات مثل الأكسدة والطفرة الجينية، وتغيير الميكروبيوم، والمخاطر من سرطانات المريء، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطانات المعدة.

وأضافت أن استهلاك الطعام ليس مهمًا فقط لأنه يوفر الطاقة والمواد المغذية لجسم الإنسان، ولكنه يؤثر أيضًا على عملية التمثيل الغذائي والعواطف وعوامل الخطر للعديد من الأمراض الناجمة عن نمط الحياة وما إلى ذلك، ينبغي للمرء تناول 6 وجبات قصيرة ومتكررة في اليوم.

التأثير السلبي طويل المدى لتخطي وجبة الإفطار• انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم:

من خلال تجاهل وجبتك الصباحية، سينتهي بك الأمر بالشعور بالتعب والغضب وانخفاض مستويات الطاقة، قد تعاني أيضًا من الصداع والصداع النصفي، ويمكن أن يؤدي أيضًا في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

• تباطؤ عملية التمثيل الغذائي:

يبدأ الجسم في تخزين أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية من أجل الاستعداد لحالة طوارئ محتملة.

• زيادة مستوى هرمون التوتر:

تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الأساسي.

• يشجع على زيادة الوزن :

تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يجعلك تفرط في تناول الطعام أثناء النهار وتميل إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكريات البسيطة والكربوهيدرات. تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يزيد من التعرض لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكولسترول مما يؤدي إلى انسداد الشرايين.

• زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب:

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• يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر. • يؤثر على الوظائف المعرفية:

قد يواجه المرء صعوبة في التركيز أو التركيز بسبب انخفاض مستويات الجلوكوز في الدماغ.

• تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يدمر الخلايا المناعية ويعوق جهاز المناعة.

• يمكن أن يسبب عسر الهضم مثل الانتفاخ، والتهاب المعدة، أو الحموضة.