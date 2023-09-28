شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لنمط الحياة الصحى أن يمنع الكتئاب؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت نتائج دراسة جديدة أدلة متزايدة على أن عادات نمط الحياة الصحية تساعد في الوقاية من الاكتئاب، وتهدف الدراسة التي نشرت في مجلة نيويورك بوست ، إلى دراسة التأثير المشترك لمجموعة من عوامل نمط الحياة على خطر الاكتئاب، وللقيام بذلك، قام فريق دولي من الباحثين بفحص بيانات 287282 مشاركًا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، بما في ذلك 13000 مصاب بالاكتئاب، وتمت متابعة الأفراد لمدة تسع سنوات.

وحدد الباحثون 6عوامل لنمط حياة صحي مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، وهي: اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام (150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل في الأسبوع)، والنوم الصحي (سبع إلى تسع ساعات في الليلة)، الابتعاد عن الكحول ، وعدم التدخين مطلقًا، والتواصل الاجتماعي المتكرر.

كيف يمكن لنمط الحياة الصحي أن يقلل من خطر الاكتئاب

الطرق المحتملة التي يمكن أن تؤثر بها عوامل نمط الحياة على خطر الإصابة بالاكتئاب معقدة وتعتمد على العديد من العوامل.

بعد فحص فحوصات الدماغ بالرنين المغناطيسي لـ 32839 مشاركًا، وجد الباحثون أن درجات نمط الحياة الأعلى كانت مرتبطة بأحجام دماغ أكبر في عدد من مناطق الدماغ، وارتبطت هذه الهياكل الدماغية الأكبر حجمًا بانخفاض خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب.

ووجدت الأبحاث السابقة أن نمط الحياة غير الصحي يمكن أن يؤثر على خطر الاكتئاب، وقد ثبت أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوسطي والنوم الأمثل والإقلاع عن التدخين لها تأثيرات مضادة للاكتئاب.

المزيد من الأدلة على أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​يحسن الاكتئاب أثبتت الأدلة التجريبية أيضًا أن إطعام متطوعين أصحاء وجبات غنية بالدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة يزيد من أعراض الاكتئاب وعلامات الدم الالتهابية.