إرشادات للوقاية من “البكتيريا الآكلة للحم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تحذيراً لتنبيه الأطباء ومسؤولي الصحة العامة عن زيادة حالات البكتيريا آكلة اللحم التي يمكن أن تسبب التهابات خطيرة في الجروح.

وأوصى المركز الأشخاص الذين تظهر لديهم بوادر المرض، بالحرص على تجنب دخول المياه إلى الجُرح الذي تسببه البكتيريا، وتغطيته بضمادة مقاومة للماء، وتجنب السباحة، وكذلك تناول أو تحضير المأكولات البحرية.

كما نصح بأخذ الحيطة والحذر مع استمرار غسل اليدين بالماء والصابون، خصوصاً مع مرضى ضعف جهاز المناعة والكبد والسرطان والإيدز والسكري.