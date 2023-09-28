استشارية توضح تمارين فتح الحوض خلال الحمل لتسهيل عملية الولادة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضحت الدكتورة مها النمر استشاري نساء وولادة، ثلاثة تمارين خلال الشهر التاسع من الحمل لفتح الحوض خلال الحمل للمساعدة في نزول الجنين وتسهيل عملية الولادة.

وقالت النمر في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» إن هذه التمارين تشمل: 1 – حركة دائرية على الكرة أو سكوات عميق: يفتح مدخل الحوض 2 – اندفاع أمامي:يفتح منتصف الحوض 3 – انحناء باستخدام الركب kneeling : يفتح مخرج الحوض.