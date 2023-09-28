بيروت - نادين محمد - تتشابه علامات الجلطة القلبية لدى الذكور والإناث، ولكن قد تكون الإناث أكثر عرضة للإصابة بالأعراض في الأسابيع التي تسبق حدوث الجلطة القلبية، مثل التعب واضطرابات النوم.

هناك العديد من الخطوات التي يمكن للمرأة اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لذا من الضروري بالنسبة للمرأة التي تعاني من أي من الأعراض التالية أن تطلب المساعدة على الفور، لأن الجلطات القلبية يمكن أن تكون قاتلة، بغض النظر عما إذا كانت الأعراض خفيفة أو شديدة. إليك أعراض الجلطة القلبية قبل حدوثها عند النساء وهي كالتالي:

1. ألم في الصدر

«المصدر: AdobeStock»

أكثر أعراض الجلطة القلبية شيوعاً لدى الذكور والإناث هو ألم الصدر أو عدم الراحة والشعور بضيق وضغط في الصدر مع ذلك، يمكن أن تتعرض المرأة لأزمة قلبية دون الشعور بأي إزعاج في الصدر.

2. التعب الشديد أو غير المعتاد

غالباً ما يتم الشعور بالتعب غير المعتاد في الأسابيع التي تسبق الجلطة القلبية، كما يتم الشعور بالإجهاد قبل وقوع الجلطة مباشرةً حتى الأنشطة البسيطة التي لا تتطلب مجهوداً كبيراً يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالإرهاق.

3. الضعف

«المصدر: AdobeStock»

يعد الشعور بالضعف أو الارتعاش من الأعراض الحادة الشائعة للجلطة القلبية لدى النساء، وقد يكون هذا الضعف أو الاهتزاز مصحوباً بما يلي:

4. ضيق في التنفس

ضيق التنفس بدون مجهود، خاصة عندما يكون مصحوباً بالتعب أو ألم في الصدر، قد يشير إلى مشاكل في القلب. قد تشعر بعض النساء بضيق في التنفس عند الاستلقاء، وتخف الأعراض عند الجلوس .

اقرئي أيضا : من السكتة القلبية إلى التسمم الغذائى حيل لتجنب مشاكل الصيف

5. التعرق

«المصدر: AdobeStock»

التعرق الزائد دون سبب طبيعي هو أحد أعراض الجلطة القلبية الشائعة لدى النساء، ويمكن أن يكون الشعور بالبرد والرطوبة أيضاً مؤشراً على مشاكل في القلب.

6. ألم في الجزء العلوي من الجسم

عادة ما يكون هذا غير محدد، ولا يمكن أن يُعزى إلى عضلة أو مفصل معين في الجزء العلوي من الجسم، وتشمل المناطق التي يمكن أن تتأثر الرقبة والفك والجزء العلوي من الظهر أو أي من الذراعين، ويمكن أن يبدأ الألم في منطقة واحدة، وينتشر تدريجياً إلى مناطق أخرى، أو قد يأتي فجأة.

7. اضطرابات النوم

«المصدر: AdobeStock»

قد تكون صعوبة النوم والاستيقاظ غير المعتاد من المشكلات التي تسبق الإصابة بجلطة قلبية.

قد تشمل هذه الاضطرابات صعوبة في النوم والاستيقاظ غير المعتاد طوال الليل والشعور بالتعب على الرغم من الحصول على قسط كاف من النوم.

8. مشاكل في المعدة

قد تشعر بعض النساء بألم أو ضغط في المعدة قبل الإصابة بجلطة قلبية، ويمكن أن تشمل مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى المرتبطة بنوبة قلبية محتملة ما يلي:

عسر الهضم

غثيان

القيء

كما يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث.

ومن أعراض الجلطة القلبية بعد انقطاع الطمث ما يلي:

«المصدر: AdobeStock»

ألم أو إزعاج في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.

ألم شديد في الصدر.

التعرق دون نشاط.

أسباب الجلطة القلبية عند النساء .

تشمل عوامل خطر الإصابة بجلطة قلبية لدى النساء ما يلي:

1-العمر:

النساء اللاتي أعمارهن 55 عاماً أو أكبر هن أكثر عرضة للإصابة بالجلطات القلبية. قد يكون هذا بسبب أن الهرمونات توفر بعض الحماية من أمراض القلب قبل انقطاع الطمث.

اقرئي أيضا : النوبات القلبية.. أعراضها وأسبابها وكيف تحمين نفسك منها

2-التاريخ العائلي:

«المصدر: AdobeStock»

أولئك النساء اللاتي لديهن أقارب أصيبوا بجلطة قلبية يُعتبرن أن لديهن تاريخاً عائلياً للإصابة بجلطة قلبية ويكنّ في خطر متزايد.

3-الحالة الصحية:

بعض العلامات، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، تزيد من خطر الإصابة بالجلطات القلبية لدى الذكور والإناث على حد سواء.