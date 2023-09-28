رجيم جونز هوبكنز لخسارة الدهون و الحفاظ على العضلات 

بيروت - نادين محمد - واحد من أنجح طرق إنقاص الوزن هو رجيم جونز هوبكنز، نسبة لصاحبه، والذي يركز بالأساس على فقدان دهون البطن ويحد من أمراض القلب.

زيادة محيط الخصر يشكل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأيضًا السرطان. كما أن فقدان الوزن، وخاصة دهون البطن، يحسن عمل الأوعية الدموية ويحسن نوعية النوم.

يصعب استهداف دهون البطن على وجه التحديد عند اتباع نظام غذائي. لكن فقدان الوزن بشكل عام سيساعد على تصغير محيط الخصر؛ كما أنه سيساعد على تقليل الطبقة الداخلية من الدهون الحشوية، وهو نوع من الدهون داخل تجويف البطن يزيد من المخاطر الصحية.

خطة رجيم جونز هوبكنز:

1. الحد من الكربوهيدرات



قارن باحثو جونز هوبكنز تأثير الدهون على القلب من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مقابل اتباع نظام غذائي منخفض الدهون لمدة ستة أشهر - يحتوي كل منهما على نفس الكمية من السعرات الحرارية - خسر أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ما متوسطه 5 كيلو جرام. أكثر من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الدهون.

تناولي الفاكهة و الخصروات بدلًا من الحلوى- المصدر freepik



2. لايف ستايل بدلًا من رجيم



يجب اختيار خطة أكل صحية يمكن الالتزام بها، من خلال خفض الكربوهيدرات لصالح البروتين و الخضار و الفاكهة أيضًا، وليس من الضروري حساب السعرات الحرارية. بشكل عام، تؤدي طريقة تناول الطعام منخفضة الكربوهيدرات إلى الابتعاد عن الأطعمة المسببة للسمنة - تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر والتي لا تحتوي على الكثير من الألياف، مثل الخبز والمشروبات الغازية - واستبدليها يخيارات غنية بالألياف أو عالية البروتين، مثل الخضروات واللحوم الصحية.

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3.النشاط



النشاط البدني يساعد على حرق دهون البطن. التمارين الرياضية تعمل على التخلص من دهون البطن بالتحديد لأنها تقلل من مستويات الأنسولين - والتي من شأنها أن تشير إلى تمسك الجسم بالدهون - وتتسبب في استهلاك الكبد للأحماض الدهنية، خاصة تلك الرواسب الدهنية الحشوية القريبة.

بالنسبة لمعظم الناس، ينصح بممارسة 30 إلى 60 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية كل يوم تقريبًا.

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4. الابتعاد عن الأطعمة المصنعة.



الأطعمة المعلبة غنية بالدهون المتحولة والسكر المضاف والملح المضاف أو الصوديوم - وهي ثلاثة أشياء تجعل من الصعب فقدان الوزن.

ثبات الميزان لا يعني ثبات الوزن- المصدر freepik



5. ابتعدي عن الميزان



عندما تضيفي كتلة عضلية وتفقدي الدهون، قد لا تتغير القراءة على الميزان، لكن بنطالك سيكون فضفاضًا أكثر. هذه علامة أفضل على خسارة الوزن. لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، يجب أن يكون محيط خصرك أقل من 35 بوصة إذا كنت امرأة، أو أقل من 40 بوصة للرجل.



6- اقرأي المكونات جيدًا

قارني بين العلامات التجارية. بعض أنواع الزبادي، على سبيل المثال، تتباهى بأنها منخفضة الدهون، ولكنها تحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات والسكريات المضافة أكثر من غيرها. غالبًا ما تحتوي الأطعمة مثل المرق والمايونيز والصلصات وتوابل السلطة على كميات كبيرة من الدهون والكثير من السعرات الحرارية.

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7. رفع الأثقال



تساعد تمارين رفع الأثقال على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم، سواء أثناء الراحة أو أثناء التمرين.

المصادر :

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