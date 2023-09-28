شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تحليل صوت السعال يكشف خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى الحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي Open Research، أن تقييم أصوات السعال يمكن أن يساعد فى الكشف عن خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى الحاد، وأوضحت الدراسة أن معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يعانون من أعراض طفيفة ويتعافون في غضون أسابيع، فإن الوباء العالمي الناجم عن فيروس SARS-CoV-2 لا يزال يشكل خطراً صحياً كبيراً، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

في المراحل الأولى من فيروس كورونا، أجرى فريق بحثي بدعم من جامعة Politècnica de Catalunya (UPC، بأسبانيا، دراسة تعتمد على تحليل وتفسير أصوات السعال، كأداة تنبؤية ومباشرة وسهلة الاستخدام لتقييم خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي الوخيم.

وتضمنت الدراسة تسجيلات الهواتف الذكية لأصوات السعال الطوعي من 70 مريضًا مصابًا بعدوى SARS-CoV-2، تم التقاطها جميعها خلال الـ 24 ساعة الأولى من دخولهم المستشفى.

أجرى فريق البحث، تحليلًا صوتيًا لهذه التسجيلات، كشف عن تغييرات كبيرة في أصوات السعال اعتمادًا على شدة مرض الجهاز التنفسي، وهو ما تم تأكيده مسبقًا من خلال اختبارات التصوير والحاجة إلى الأكسجين الإضافي.

ووفقا للنتائج، يمكن استخدام هذا النهج لتصنيف مرضى كورونا إلى مرضى خفيفين أو متوسطين أو شديدين، وكذلك لمراقبة المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المزمن، واستخدمت الدراسة البيانات التي تم الحصول عليها من أحد المستشفيات بأسبانيا ،ونشرت النتائج في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي Open Research.