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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشاري جراحة القلب: 31% من حالات الوفاة حول العالم سببها أمراض القلب.. و 90% من الناس لا يزورون الطبيب إلا في حالة المشاكل فقط والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري جراحة أمراض القلب “رفيق أبو سمرة”، أن صحة القلب من الأمور المهمة التي تؤثر على حياة الإنسان.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح العربية”، أن 31% من حالات الوفاة حول العالم سببها أمراض القلب.
وبين أن 90% من الناس لا يزورون الطبيب إلا في حالة المشاكل فقط، موضحا أنه يجب على الشخص أن يقوم بالفحوصات الطبية اللازمة كل 6 أشهر على الأقل.