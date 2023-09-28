صحة ورشاقة

استشاري جراحة القلب: 31% من حالات الوفاة حول العالم سببها أمراض القلب.. و 90% من الناس لا يزورون الطبيب إلا في حالة المشاكل فقط

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري جراحة أمراض القلب “رفيق أبو سمرة”، أن صحة القلب من الأمور المهمة التي تؤثر على حياة الإنسان.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح العربية”، أن 31% من حالات الوفاة حول العالم سببها أمراض القلب.

وبين أن 90% من الناس لا يزورون الطبيب إلا في حالة المشاكل فقط، موضحا أنه يجب على الشخص أن يقوم بالفحوصات الطبية اللازمة كل 6 أشهر على الأقل.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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