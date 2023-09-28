ما هي الدهون الحشوية وكيفية التخلص منها؟ 

بيروت - نادين محمد - الدهون الحشوية هي دهون عادة ما تتراكم في البطن ولكن على مسافة عميقة من سطح الجلد. تأتي خطورتها من أنها تحيط بأعضاء مهمة، مثل المعدة والكبد والأمعاء.

تختلف الدهون الحشوية عن الدهون تحت الجلد، وهي الدهون الموجودة أسفل الجلد مباشرةً. فالدهون الحشوية هي في الواقع أكثر خطورة على صحتك.

هناك معدل للدهون الحشوية مقبولًا، لأنها تساعد على حماية أعضائك. لكن الكثير من الدهون الحشوية يشكل خطرًا على الصحة وكذلك المظهر.

تسمى الدهون الحشوية أحيانًا "الدهون النشطة" لأنها تلعب دورًا نشطًا في كيفية عمل الجسم. ارتفاع الدهون الحشوية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ما الفرق بين الدهون الحشوية والدهون السطحية؟



الدهون السطحية هي الدهون التي يتم تخزينها تحت جلدك مباشرة. يمكنكِ تحديده بالضغط بين أصابعك. بينما الدهون الحشوية مختلفة. توجد الدهون الحشوية خلف عضلات البطن ولا يمكن رؤيتها. وهي يحيط بالمعدة والكبد والأمعاء والأعضاء الأخرى.

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كيف تميزي الدهون الحشوية؟



بروز البطن هو العلامة الأكثر وضوحًا للدهون الحشوية، ولكن قد يكون بسبب الدهون السطحية أيضًا، لكن تمركز الدهون في البطن أكثر من بقية الجسم ( مثل جسم التفاحة)، يشير إلى وجود دهون حشوية.

الدهون الحشوية تسبب بروزن البطن- المصدر freepik



أسباب الدهون الحشوية:



زيادة ما تتناوله من سعرات حرارية ليس السبب الوحيد لظهور الدهون الحشوية.

تحدد العوامل الوراثية والبيئية كمية الدهون الحشوية التي تلتف بأحشاء البطن. تحدد الوراثة شكل جسمك وكيفية تخزين الجسم للدهون الحشوية.

أما العوامل الأخرى تشمل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، كلاهما أسباب أو طرق تحميكِ من الدهون الحشوية أو تتسبب في زيادتها.

مثلًا، اتباع نظام غذائي سيئ يعتمد على كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والكربوهيدرات ( السكريات) والكسل يتسبب في زيادة الدهون الحشوية.

الإجهاد أيضا يتسبب في إفراز هرمون التوتر في جسمك (يسمى الكورتيزول) . يؤدي الكورتيزول إلى تنشيط استجابة الجسم لتخزين المزيد من الدهون الحشوية.

ما هي المخاطر الصحية للدهون الحشوية؟



يعد وجود الدهون الحشوية في البطن علامة على متلازمة التمثيل الغذائي ، وهي مجموعة من الاضطرابات التي تشمل ارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع الكوليسترول ومقاومة الأنسولين. وتؤدي هذه العوامل معًا إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني .

كيف أعرف إذا كان لدي دهون حشوية؟



أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك دهون حشوية هي قياس خصركِ. يعد يمكنكِ تحديد ما إذا كنتِ تعاني من زيادة الدهون الحشوية أمل لا من خلال خطوة بسيطة وهي تحديد مقاس الخصر بالنسبة للنساء، يزداد خطر الإصابة بالدهون الحشوية إذا كان محيط الخصر 80 سم أو أكثر وللرجال 94 سم أو أكثر. لا تنطبق هذه القياسات على الأطفال أو النساء الحوامل.

ممارسة الرياضة بانتظام هي أفضل طريقة للتخلص من الدهون الحشوية- المصدر Freepik



كيف تتخلصين من الدهون الحشوية؟



أفضل طريقة لـ فقدان الدهون الحشوية هي الحفاظ على نمط حياة صحي. و الذي يبدأ بنظام غذائي منخفض السعرات وخطط منتظمة للتمارين الرياضية تساعدكِ على إنقاص الوزن وخفض إجمالي الدهون في الجسم.

تشمل طرق تقليل الدهون الحشوية ما يلي:

ممارسة الرياضة: حاولي ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً. يمكن أن يشمل ذلك تمارين الكارديو أو تمارين القوة.

نظام غذائي صحي: النظام الغذائي الصحي يشمل البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفواكه والخضروات. توقفي عن تناول الدهون المتحولة والسكريات المكررة والصوديوم والأطعمة المصنعة. يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مثل النظام الغذائي الكيتوني (كيتو) على تقليل الدهون الحشوية عن طريق تدريب جسمك على حرق الدهون كوقود بدلاً من الكربوهيدرات.

الصيام المتقطع : الصيام المتقطع هو استراتيجية لإنقاص الوزن تتضمن التوقف عن الأكل تماما لعدد ساعات (يفضل من 14- 16 ساعة) ثم تناول الأكل في الساعات المتبقية لكن باعتدال.

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النوم: احصل على ليلة نوم عميقة. عدم الحصول على قسط كاف من النوم قد يزيد من خطر زيادة الدهون الحشوية. يجب أن تحاول الحصول على سبع ساعات من النوم على الأقل في الليلة.

تقليل التوتر : التوتر ينشط هرمونًا في الجسم يسمى الكورتيزول. يؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون الحشوية.

المصادر

Clevelandclinic

healthdirect

