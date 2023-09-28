صحة ورشاقة

أستاذ أمراض الباطنة: النظام الغذائي والأدوية يكملون بعضهم ولا ينبغي إلغاء العنصر الدوائي

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ أمراض الباطنة “عماد علام”، أن النظام الغذائي والأدوية هما نظامان متكاملان، مشيرا إلى أنه لا ينبغي إلغاء النظام الدوائي والاعتماد على العنصر الغذائي فقط.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح ”، أنه الدواء وجد في الأساس ليعالج الداء الذي يصيب الإنسان.

وبين أن الأشخاص الذين يعتمدون على النظام الغذائي فقط لمعالجة الأمراض يسيرون في الاتجاه الخاطئ، ناصحا بزيارة الطبيب لعمل الفحوصات الطبية اللازمة عندما يتعرض الشخص لمشكلة صحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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