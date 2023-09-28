شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم الفيشار واللبن هيخليك تخسر 4 كيلو في الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنظمة كثير للرجيم، والهدف واحد وهو التخلص من الوزن الزائد والحصول على وزن مثالي وجسم رشيق، وبالرغم من اختلاف الحميات الغذائية، إلا أن بعضها يتماشي مع شخص وآخر لا، وبخصوص هذا الأمر تقدم الدكتورة وفاء برهان استشاري السمنة والنحافة بقصر العينى حمية الفشار واللبن الذهبي التي تساعد في علاج السمنة والإكتئاب، وأيضا تساعد في فقدان 4 كيلو في الأسبوع من وزنك الزائد.

وأوضحت استشاري السمنة والنحافة طريقة تحضير اللبن الذهبي، وهي: احضر الكركم المطحون، مع القليل من الفلفل الأبيض ، ثم اخلط كوباً من الماء مع كوب من الحليب، واترك الخليط يغلي على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة، واتركه حتى يبرد، ويمكن تحليته بعسل أبيض نقي.

وأضافت، أن الكركم له فعالية كبيرة في علاج حالات الاكتئاب الشديدة أكثر من استخدام مضادات الاكتئاب ، ووفقا للخبراء فإن الكركم يزيد من نسبة السيروتونين في المخ، المسؤول على تعديل المزاج مع ميزة كبيرة من انعدام أي آثار جانبية عند استخدامه لعلاج المرضى الذين يعانون من الاكتئاب.

-الافطار :-

كوب من اللبن الذهبي - شاى اخضر بالجنزبيل والنعناع .

بين الوجبات

طبق فيشار كبير .

-الغداء:-

150ج سمك او تونه + سلطه كرنب - سبانخ (نى فى نى) + ليمون + 100جم ارز اسمر مطبوخ بالكركم .

-بين الوجبات

طبق فيشار كبير + عصير كرفس بالخيار والتفاح .

-العشاء:-

3 ثمره فاكهه نوع واحد أي 3 ثمرات تفاح أو الكمثري .

وهناك بعض الملاحظات التي قدمتها استشاري السمنة والنحافة عند اتباع هذه الحمية، وهي:

-هذا النظام الغذائي أو الحمية تمنع للأشخاص أصحاب فصيلة الدم O

-فى حاله الجوع يمكن اكل طبق فيشار

-يجب شرب 8 كوب ماء فى اليوم .