أعراض تدل على الإصابة بالحزام الناري

بيروت - نادين محمد - الحزام الناري أو الهربس العصبي، هكذا يسمى، وهو عبارة عن عدوى فيروسية حادة تصيب الأعصاب وكذلك سطح الجلد المحيط بالعصب المصاب، ويظهر على شكل فقاعات يحدوها التهاب شديد يميل إلى اللون الأحمر، كما يصاحبه ألم شديد.

سبب تسميته بـالحزام الناري، هو أنه يصيب جزءاً محدداً من الجلد حسب العصب المصاب، يظهر مثل الحزام الفاصل بين جزئين من الجسم.

الفيروس المسبب للحزام الحراري هو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء. عند الإصابة بجدري الماء لأول مرة، يبقى الفيروس في العقد العصبية لمدة تصل إلى عدة سنوات، وعندما يتم إعادة تنشيطه، يتدفق الفيروس عبر الأعصاب إلى الجلد على شكل الهربس العصبي.

لا يمكن أن يحدث الحزام الناري دون الإصابة بجدري الماء الأولي. عادة ما يكون سبب الفيروس غير معروف، ولكنه يرتبط بالعمر (أكثر انتشارا فوق سن 50 عاما)، والتعرض للتوتر والانفعال، وعادة ما يصاب المريض بهذا الحزام الناري مرة واحدة في حياته، ومن النادر أن تتكرر الإصابة بهذا المرض مرتين أو أكثر.

عدوى فيروسية وراء الحزام الحراري- المصدر freepik

أعراض الحزام الحراري:



ستلاحظين الألم ربما قبل ظهور الحزام الحراري على الجلد من الخارج، حيث تبدو المنطقة المصابة يعلوها شعور بالحرقان يشبه اللدغة ثم يظهر الطفح الجلدي.

في أغلب الحالات يصيب الحزام الحراري منطقة الصدر و البطن، وأحيانًا أعصاب الوجه العلوي، وتحديداً في منطقة الجلد حول العين، وعادة ما يأخذ الحزام الناري المسار التالي في ظهور الأعراض:

ألم حاد، وخز، وتنميل، وحكة في جزء محدد من الجلد، على جانب واحد من الجسم.

يظهر الطفح الجلدي في الفترة من يوم إلى خمس أيام.

ثم تظهر البقع الحمراء التي تتحول لاحقًا إلى فقاعات مملوءة بسائل.

عادة ما يصاحب الحزام الحراري الشعور بالحكة.

قد يؤثر الطفح الجلدي في بعض الحالات على الوجه والعينين والفم والأذنين.

تستمر البثور الجديدة لمدة تصل إلى أسبوع.

تبدأ الثآليل بالجفاف تدريجيًا وتشكل قشورًا بعد سبعة إلى عشرة أيام من ظهورها.

تستمر حالة الحزام الحراري من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

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من هم المعرضون لخطر الإصابة بالحزام الناري؟

من يعانون من ضعف الجهاز المناعي (مثل الأشخاص المصابين بالسرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية أو متلقي زرع الأعضاء أو أولئك الذين يتلقون العلاج الكيميائي).

فوق سن الخمسين.

الذين أصابوا من قبل بالجدري المائي.

المعرضون لضغوط نفسية.

التطعيم هو أحد طرق الوقاية من الحزام الحراري- المصدر freepik



لا يمكن لشخص مصاب بالحزام الحراري أن ينقل المرض إلى شخص آخر، لكنه قد ينقل مرض جدري الماء من خلال الاتصال المباشر بين الجلد والجلد مع السائل الذي ينزف من البثور.



العلاجات المنزلية للحزام الحراري:



يمكن أن يساعد العلاج المنزلي في تخفيف أعراض الحزام الحراري . تشمل هذه العلاجات ما يلي:

1- أخذ حمامات باردة لتهدئة بشرتك

2- وضع كمادات رطبة وباردة على الطفح الجلدي لتقليل الألم والحكة

3- استخدام غسول الكالامين أو عمل معجون بالماء وصودا الخبز أو نشا الذرة لتقليل الحكة

3- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب12، وفيتامين ج، وفيتامين هـ

تناول مكملات غذائية بوصفة طبية لتقوية جهاز المناعة.

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الوقاية من الحزام الحراري:



الحصول على التطعيم يساعد في الوقاية من الإصابة بالحزام الحراري. يجب أن يتلقى جميع الأطفال جرعتين من لقاح جدري الماء، يجب أيضًا على البالغين الذين لم يصابوا أبدًا بالجدري المائي أن يحصلوا على هذا اللقاح.

لا يعني التطعيم بالضرورة أنك لن تصاب بالجدري المائي، لكنه يمنع الإصابة به لدى 9 من كل 10 أشخاص يتلقون اللقاح.

المصادر:

Otwt

Healthline

