شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين الاكتئاب والسكري من النوع الثاني.. نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار بحث جديد إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قد يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بمرض السكري، واكتشف الباحثون في البحث الذى أجرته مؤسسة Diabetes UK، أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة.

وقام الباحثون في هذه الدراسة بفحص شامل، واستخدموا طريقة إحصائية عشوائية لتحديد ما إذا كان مرض السكري من النوع 2 والاكتئاب مرتبطان، ولأول مرة، كشفت الدراسة أن الاكتئاب يسبب بشكل مباشر زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وكشفت النتائج التي نشرها موقع " foxnews"، أيضًا أن ارتفاع وزن الجسم يفسر جزئيًا تأثير الاكتئاب على مرض السكري من النوع الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، حدد البحث سبعة متغيرات جينية تساهم في كلتا الحالتين، والتي تؤثر على إنتاج الأنسولين ومستويات الالتهاب في الدماغ أو البنكرياس أو الأنسجة الدهنية.

وكتب مؤلف الدراسة الرئيسي في بيان أن هذا الاكتشاف "يسلط الضوء على الاكتئاب كسبب مساهم في مرض السكري من النوع الثاني ويمكن أن يساعد في تحسين جهود الوقاية".

وأضافت: "النتائج مهمة لكل من الأفراد الذين يعيشون مع هذه الظروف، حيث يجب أن يفكر الطبيب المعالج في إجراء فحوصات إضافية للمساعدة في منع ظهور مرض السكري من النوع الثاني لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب".

وعلى الرغم من هذه النتائج، لم يجد الباحثون أي دليل على أن مرض السكري من النوع الثاني يؤدي إلى تطور الاكتئاب، على الرغم من أن كلا الحالتين تشتركان في عوامل الخطر المشتركة مثل السمنة.