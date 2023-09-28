تواجه بعض النساء مشكلة تشقق الكعبين، نتيجة التعرض لفترة طويلة للماء، مما يجعلها تشعر بالإحراج عند ارتداء الأحذية الصيفية، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لترطيب القدمين، من خلال اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "india".

وصفات طبيعية لترطيب القدمين

النعناع لترطيب القدمين

يمكنك تحضير 15 قطرة من زيت النعناع العطري، وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، وربع كوب من زيت جوز الهند، وربع كوب من زبدة الشيا، ثم إضافة زبدة الشيا في مقلاة وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، ثم تسخين المقلاة على نار هادئة، وترك المكونات حتى تذوب، ثم رفع المقلاة، وإضافة زيت النعناع، ووضعه فى الخلاط الكهربائى وتشغيله لعدة دقائق، ثم تخزين المزيج فى وعاء، ووضعه على الكعبين مع ارتداء جوارب قبل النوم.

الزنجبيل وزيت الليمون لترطيب القدمين

احضري 10 قطرات من زيت الزنجبيل العطري، للاستفادة من فوائد الزنجبيل لبشرة صحية، و10 قطرات من زيت الليمون، وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز، و15 جرامًا من شمع النحل، و15 جرامًا من زيت جوز الهند، و15 جرامًا من زبدة الكاكاو، ثم إضافة شمع النحل وزيت جوز الهند وزبدة الكاكاو في مقلاة، ووضعها على نار هادئة مع إضافة زيت اللوز، وترك المكونات حتى تذوب، ثم نزعها من اللهب وإضافة الزيوت العطرية، وخلط المكونات جيداً وتخزينها فى وعاء، ووضع الخليط على القدمين يومياً قبل النوم، ثم ارتداء الجوارب.

زيت شجرة الشاي لترطيب القدمين

تحضير 10 قطرات من زيت شجرة الشاي، وربع كوب من زبدة الكاكاو، وربع كوب من زيت الزيتون، و20 جرامًا من شمع النحل، ثم تحضير زبدة الكاكاو وزيت الزيتون وشمع النحل في مقلاة وتسخينها على نار هادئة، وبعد إذابة المكونات، يجب رفع المقلاة عن النار، مع إضافة زيت شجرة الشاى، والنعناع، وخلط المكونات معاً وتخزينهم فى وعاء ووضع الخليط على القدمين قبل النوم مع ارتداء الجوارب.

زيت اللافندر لترطيب القدمين

يجب تحضير 15 قطرة من زيت اللافندر الأساسي، ونصف كوب من زبدة الشيا و 3/4 كوب من زيت جوز الهند، ثم إذابة زبدة الشيا فى مقلاة مع زيت جوز الهند، ووضع المقلاة على نار هادئة وإذابة المكونات الأخرى معها، وتبريد المكونات وتخزينها فى وعاء، مع استخدام المزيج لتدليك القدمين يومياً قبل النوم مع ارتداء جوارب، للحصول على بشرة ناعمة فى اليوم التالى.

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